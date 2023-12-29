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舊金山Muni將啟用100輛新車廂 增加雙排座位

記者王子涵／舊金山即時報導
圖中左側的藍色座椅由單座升級為雙排座椅，座椅表面也增加臀窩設計。（舊金山交通局提供）
圖中左側的藍色座椅由單座升級為雙排座椅，座椅表面也增加臀窩設計。（舊金山交通局提供）

舊金山公共交通（簡稱Muni）將在2024年啟用新的車廂LARV4，在增加更多雙排座位的同時，還增添了「臀窩」（Butt-Dimples）設計，提高乘客的交通體驗。

距離上次更改座位布局僅僅過去兩年，新的設計將原有的單座升級為並排座椅，紅色豎排座椅的數量保持不變。並排座椅有面向車頭與車尾兩種不同選擇。Muni計畫更新100輛全新設計的車廂，目前已有數輛投入日常運營。

Muni表示，新的設計是根據乘客的反饋而進行的改動。有建議指出，要增加車廂座位的數量，而增加並排座椅能夠至少增加一節車廂至少八個座位。

同時，乘客對座椅的舒適度也提出了不少的意見。舊的座椅表面是沒有凹凸的平面，一些乘客認為這種座位坐起來不舒服。新的座椅增添了「臀窩」的設計，更加符合人體工程學，讓乘坐更加舒適。

Muni表示，雙人座椅只會裝配在全新的LARV4車廂中，因為座椅的變化需要結構加固，以支撐兩名乘客的重量。

此次有軌電車座椅升級的費用總價為2000萬元，對於一個年初宣稱正面臨財政斷崖問題的機構，似乎代價有些高昂。但舊金山交通局表示，車廂重新設計將延長車輛的保修期，在未來對交通局的財政是利好的。

經常乘坐Muni通勤的華人Shirley認同新車廂的設計。她表示，因為疫情和遠程上班的因素，乘坐Muni的上班族遠遠沒有不及當年。之前單排座椅的設計確實能夠節省空間，容納更多站立的乘客。但如今，零零星星的乘客也無法全部找到座位，理應增加更多座位。

「並排座位還能方便結伴的乘客坐在一起。」Shirley說，「這樣的改變是及時的。」

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