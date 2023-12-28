非裔社區力挺布里德 華裔說唱歌手道歉也無用

布朗牧師（右）呼籲，亞非兩族裔要團結，共同為平權事業努力。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 華裔說唱歌手楊曉川（Chino Yang）發布歌曲批評市長布里德（London Breed）的事件繼續發酵。前舊金山市長勃朗（Willie Brown）和牧師布朗（Rev. Amos Brown）28日在第三浸信會教堂（Third Baptist Church）組織集會，要求楊曉川撤下說唱視頻，且不願接受楊曉川發布於26日的公開道歉。

楊曉川在道歉視頻中表示，自己並不了解布里德為城市所做出的貢獻，他要為自己的無知、愚蠢和衝動道歉。更為重要的是，他在視頻中聲稱自己被「政治大人物」威脅，道歉是出於自己家人的安全和生意考慮。

「你如果真的感到威脅，你首先該做的不應是向市長道歉，而是去報警。」牧師布朗說，「如果只因感到威脅而道歉，這不是真實且誠懇的。」

楊曉川發布的歌曲「舊金山我們的家」（San Francisco Our Home），在Youtube平台已經得到1.1萬次播放。歌詞中提到他的餐廳在三年內被搶劫七次，並將城市治安惡化、仇視亞裔 、零售盜竊等諸多問題歸結於城市領袖。他用「奸詐的政客」（crooked politicians）、「虛偽的自由主義者」（phony-ass liberals）等詞彙炮轟現任市長布里德（London Breed），一時之間引起布里德支持者和非裔 社區的強烈反彈。

當天多名發言的非裔居民都表示，楊曉川在歌中所指出的社會問題是全美共有的，而非市長一人導致。以非裔主導的Fillmore社區也常常是種族歧視、搶劫犯罪的受害者。「我們相信回應這全國性問題的方式，不應是指責，而是應該以人與人、社區與社區間的合作，共同找出解決的方法。」聲明表示。

另一名楊曉川的批評者，前金山市長勃朗當天並未到場。

曾競選舊金山第四區市議員的華人小商業主、退伍軍人雷千紅（Leanna Louie）當天來到集會，並舉起「支持反亞裔仇恨」的海報。

她表示，當天的集會並非十分必要。「集會發表的言論是片面的，楊曉川從未有機會為自己發聲。」雷千紅說，「我與楊曉川有過通話，我明白他的苦惱。在餐館被七次盜竊後，並且市長辦公室和警局也沒有提供任何幫助。他用自己對說唱的熱愛表達觀點。」

雷千紅表示，如果社區尋求更多人支持布里德，應該嘗試與楊曉川坐下來溝通，而召開集會聲討並非最好的做法。她表示，自己同樣支持布里德。但是每個人都會犯下錯誤，身為公眾人物，應該擔當得起批評的聲音。

社區聲明中還提到，說唱的藝術形式本起源於非裔，但楊曉川的說唱只加劇了少數族裔間的分裂。非裔社區同樣熱衷於照顧長者、並在仇亞風潮期間選擇與亞裔社區站在一起，共同抵制前總統特朗普「中國病毒」的說法。布朗牧師呼籲，亞非兩族裔要團結，共同為平權事業努力。

楊曉川在道歉視頻中也回應道，指責非裔市長布里德並非針對非裔社區。他表示，自己成長於以非裔和拉丁裔為主導的灣景區獵人角（Bayview Hunter's Point），經常將非裔文化在華裔社區展示。由於自己近期剛剛從心臟病發作中恢復，身體和精神已經無力應付爭議，所以發布了公開道歉。

本報嘗試聯絡楊曉川，尚未獲回覆。其餐館人員表示不接受採訪。