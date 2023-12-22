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佳節到來 星巴克半價還有免費熱巧克力

記者徐蓓蓓／聖荷西即時報導
聖誕季到了，星巴克杯子也換新裝。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖誕季到了，星巴克杯子也換新裝。（記者徐蓓蓓╱攝影）

年底工作繁忙、節日季準備也少不了，壓力爆表怎麼辦？或許可試試星巴克12月推出的半價活動和四款聖誕新品，感受一下生活的美好。

星巴克12月推出任意飲品周四半價活動。要拿到優惠需要周四到星巴克手機應用上兌換優惠。只適用參加星巴克集點（Starbucks Rewards)的用戶，限當地時間周四中午12時到晚6時之間，每次一杯。現在只剩下12月28日最後一個周四可以參加了。

優惠只限星巴克手機應用點單，Uber Eats 或 Door Dash的星巴克外賣點單不包括在內。

同時12月的每個周末點大杯手工製作飲料（不包括沖泡類的）還有送一杯免費熱巧克力，限每單一杯。

目前聖誕季限定的冰薑餅燕麥奶香料茶和人氣的薄荷摩卡都很受歡迎。也有人推薦季節限定的栗子果仁糖漿一定要試試看。

不少搬磚打工人表示，年底繁忙季，星巴克的舒緩一刻是自己的解壓法寶。當然有折扣就更開心了。但也有朋友周四興沖沖去門店，被店員說要兩杯才半價。拿出廣告給店員看說沒有寫啊，對方反而不耐煩。

有經驗的朋友就說，遇到這樣的店員，就當面拿應用點單。另一些則建議直接投訴，多數會拿到免費飲料賠償。

也有網友分享點單秘訣，比如想喝咖啡就選expresso，想喝巧克力就選mocha，想喝紅茶就選black tea。加奶的話豆奶或時下最流行的燕麥奶會更好喝。星巴克的抹茶奶蓋、海鹽奶蓋和本季限定栗子奶蓋都值得嘗試。

星巴克 咖啡

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