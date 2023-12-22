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四間必逛自宅聖誕裝飾 動感音樂秀超人氣

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
位在Vernon Ave的這間布置充滿一位母親對於自己腦癱兒的愛，也把這份對孩子的關懷傳達給所有前往賞燈的孩子。（廖嘉怡提供）
位在Vernon Ave的這間布置充滿一位母親對於自己腦癱兒的愛，也把這份對孩子的關懷傳達給所有前往賞燈的孩子。（廖嘉怡提供）

位於聖荷西Willow Glen社區因為一年比一年更豪華的聖誕燈飾，吸引許多遊客前往，其中臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）就推薦四間自宅燈光裝飾，不僅燈飾好看又有好玩的互動小活動，每間燈飾都是屋主們的精心打造，有腦癱兒的母親為小朋友準備的心意，還有花費至少100小時安裝的動感音樂燈光秀。

位在California Ave的一間民宅聖誕音樂燈光秀每年都會做一些升級，屋主花費超過100個小時才完成安裝，今年燈光秀時間增加到13分鐘，燈光秀於在晚間6點到9點間的每整點播放。廖嘉怡提醒遊客，提早五分鐘抵達才不會錯過有趣的倒數計時，即便錯過整點的音樂秀，間隔時間仍會播放輕音樂及演奏曲，還搭配蟲鳴鳥叫聲，也會有規律的燈光變化，非常柔和療癒，燈光秀會一直到晚間10點結束。

位在Vernon Ave的一戶布置有更深的含意，聖誕燈飾出自於一位母親對於腦癱兒的愛，每年的佈置都會做更新，讓人耳目一新之外，屋主還會用心設計「Eye Spy」的小遊戲，讓小朋友在賞燈的同時也能沈浸在尋寶的樂趣中。

同一個社區位在Glen Ellen Way上的民宅，有下雪泡泡機外，還提供免費的熱可可與零食。廖嘉怡說到，「這間民宅的泡泡下雪機都沒有停過，整個路面都是泡泡，還有投射燈和雷射燈可以踩來踩去，小朋友玩到不想離開。」

最後是位在Cherry Ave的民宅，不僅有美麗的聖誕裝飾，還舉辦了「2023 Santa And Mrs. Claus Nights」拍照活動，可以讓小朋友和聖誕老人一同拍照，拍照完還可以獲得一個小玩偶，活動都是免費參加，最後一場拍照活動是在23日晚間的6點半到9點，燈飾則將會開放到27日，廖嘉怡建議民眾把握時間趕快前往賞燈。

社區內最知名的音樂燈光秀，屋主安裝全組燈光就花費了至少100小時。（廖嘉怡提供）
社區內最知名的音樂燈光秀，屋主安裝全組燈光就花費了至少100小時。（廖嘉怡提供）
泡泡機打出如下雪般的效果，讓路過的小朋友玩得開心。（廖嘉怡提供）
泡泡機打出如下雪般的效果，讓路過的小朋友玩得開心。（廖嘉怡提供）
廖嘉怡（左）帶著先生與女兒一同參加民宅內自辦的與聖誕老人拍照活動，目前活動只剩2...
廖嘉怡（左）帶著先生與女兒一同參加民宅內自辦的與聖誕老人拍照活動，目前活動只剩23日最後一場。（廖嘉怡提供）

臉書 聖荷西

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