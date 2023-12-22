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2023年最後一輪滿月「冷月」與聖誕節不期而遇

記者葛歆睿 / 南灣即時報導
下周與聖誕節一同到來的，還有冬至後的第一次、同時也是2023年的最後一次滿月。（截取自沙加緬度蜂報）
下周與聖誕節一同到來的，還有冬至後的第一次、同時也是2023年的最後一次滿月。（截取自沙加緬度蜂報）

下周將是2023年最後一次滿月，不僅是冬至後第一次滿月，也剛好與聖誕節同一天。根據沙加緬度蜂報報導，12月滿月期間，月亮將處於天空中最高的軌道，在地平線以上的時間也將比其他衛星更長。根據美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，周一（25日）晚上到周四（28日）早上，月球將出現連續三天的滿月。

12月的滿月將於12月25日聖誕節當天日落時首次升起，並於12月26日下午4時33分亮度達到100%，當晚將是賞月的最佳時間。

根據「農民年鑑」（Farmer’s Almanac），十二月的滿月被稱為「冷月」，這個名字來自美洲原住民。月亮的名稱有助於部落追蹤季節。冷月是莫霍克族（Mohawk）的名字，代表通常在一年中的這個時候開始的寒冷天氣。

因為在基督教的聖誕節慶祝活動之前到達，這個滿月也被稱為聖誕節前的月亮。此外，它也被稱為長夜月（long night moon），因為它在一年中最長的夜晚升起。其他名稱還包括漂流清月（Drift Clearing Moon）、霜爆樹月（Frost Exploding Trees Moon）、雪月（Snow Moon）和冬月（Winter Maker Moon）。

聖誕節 原住民 太空

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