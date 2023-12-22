矽谷Willow Glen社區聖誕燈超美 旅遊達人建議這樣逛

抵達Willow Glen社區逛燈，建議先到Glen Eyrie Ave，找到地標「四隻巨大的馴鹿和雪橇」，當作賞燈起點。（廖嘉怡提供）

想在聖誕長假找聖誕燈逛逛，位在聖荷西的 Willow Glen社區是南灣居民的首選，該社區在幾年前疫情 期間被炒熱起來，且每年的佈置都比前一年更盛大，社區內不只有代表性的佈置作品，幾乎家家戶戶都有擺設燈飾，在聖誕節 時期，總會吸引不少遊客前往賞燈，一同感受聖誕節溫暖熱鬧的氣氛。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團團長廖嘉怡（Cherry）對於灣區 各處的賞燈資訊有詳細的研究，她說︰「如果要推薦一處南灣的社區賞燈，那就是Willow Glen，我們很幸運住的離Willow Glen很近，在還沒生小孩前，就會和先生來這裡漫步賞燈了。」

整個Willow Glen社區最大的特色，是在人行道上都有燈飾，許多街道都被燈飾點亮，再加上每條街還有不同的造型，大部分的住家也有裝飾，讓社區染上濃濃的聖誕節氛圍。

廖嘉怡建議遊客，除了開車賞燈外，社區內也很適合用步行的方式賞燈，第一次造訪的遊客，建議可以先開車到Glen Eyrie Ave找到地標「四隻巨大的馴鹿和雪橇」，然後沿著Glen Eyrie Ave與Willow St之間垂直的幾條街，都開車逛一遍。

對於步行的遊客，她則推薦延著Glen Eyrie Ave走到Glen Brook Ave及Glen Echo Ave，中間所經過的民宅聖誕佈置都非常值得駐足觀賞，有動感音樂燈光秀，還有在停車道上讓小朋友玩雷射燈區，絕對是步行賞燈時不能錯過的重要景點。