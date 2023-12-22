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金山戀童癖學校門口放廣告「免費芬太尼」 被判刑

記者劉先進 ／舊金山即時報導
摩爾曾在學校附近人行道放廣告，聲稱免費提供毒品。（取自Dan Noyes推特）
摩爾曾在學校附近人行道放廣告，聲稱免費提供毒品。（取自Dan Noyes推特）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）22日表示，46歲的摩爾（Joseph Adam Moore）今年10月在涵蓋學前教育到初中的天主教瑪麗斯學院（Stella Maris Academy）附近，擺放個人物品和廣告，上面寫明「冰毒換失竊物品」和「免費芬太尼給新用戶」。這些標誌又大又明顯，在幼稚園的教室裡就能看到，摩爾因此被控訴，陪審團判定他犯下公共妨礙罪（public nuisance），將在縣監獄服刑6個月。

本報記者查詢加州司法廳性侵者系統，也就是俗稱的梅根法（Megan's Law）網站，查詢後發現，摩爾曾對14歲以下兒童實施猥褻或淫蕩行為，1997年定罪，2002年釋放出來。

謝安宜表示，這一個判決發出了一個明確的資訊，即摩爾先生的行為在舊金山不會得到寬恕。雖然金山仍然是一個富有同情心的城市，「但我們明白，必須優先考慮並保護兒童及其周圍環境。」

根據庭審中提供的證詞和證據，摩爾將自己的物品堆放在列治文區的第九大道和Geary大道附近，占據一半的人行道，阻擋電動自行車通行。他還故意在瑪麗斯學院對面展示「冰毒換失竊物品」和「免費芬太尼給新用戶」的看板。

斯特拉瑪麗斯學院是一所從學前班到八年級的學校，為63名年齡在2歲9個月到13歲間的兒童提供教育服務。這些標誌相當大，在五年級、六年級和幼稚園教室都能看到。

謝安宜表示，在助理地檢官魯亞諾（Andres Hernandez-Ruano）和尼琴（Joshua Nickchen）受害者證人辯護律師 Megan Chen、IT 支持人員Ada Yu及金山警局列治文分局的支持和協助下，成功起訴摩爾。 

助理地檢官施耐德（Rachel Schneider）說，感謝陪審團在評估摩的攻擊性行為時對法律的深思熟慮。這一判決承認他的行為影響了整個社區。

舊金山高等法院的文件顯示，自2007年以來，摩爾因涉嫌未能每隔30天將其地址重新登記為性犯罪者，而在金山被捕五次。「聖他克魯茲哨兵報」（ Santa Cruz Sentinel ）1997年的一篇報導稱，摩爾曾在聖他克拉拉縣猥褻一名12歲的女孩，後來被釋放，並在聖他克魯茲 Seabright 海灘的一組浴室後面，與一名15歲的女孩發生性關係。

加州選民於 2006 年通過的Jessica's Law法律規定，該法實施後，從監獄釋放的高危險罪犯，不得出現在任何學校和兒童聚集的公園2000英尺範圍內。據ABC7報導，摩爾不需要遠離學校2000英尺，因為他不屬於高危險罪犯。

在10月的一次媒體採訪中，摩爾就因為在學校附近人行道放置私人物品被金山警局逮捕。他說，那些免費提供毒品的廣告，並非開玩笑。並堅稱，被指控的所有罪名都是無辜的。他說自己患有嚴重的自閉症，之所以回到這個地區，是因為病情讓他很難改變日常作息和生活狀態，且他想幫助這個地區的遊民。

查詢加州司法廳的性侵者系統、即梅根法（Megan's Law）網站發現，摩爾曾對...
查詢加州司法廳的性侵者系統、即梅根法（Megan's Law）網站發現，摩爾曾對14歲以下兒童實施猥褻或淫蕩行為，於1997年定罪，2002年釋放。（取梅根法網站）
摩爾在學校附近人行道。放置私人物品曾被金山警局逮捕。（翻攝自ABC7）
摩爾在學校附近人行道。放置私人物品曾被金山警局逮捕。（翻攝自ABC7）

舊金山 加州 監獄

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