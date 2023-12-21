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北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

記者劉先進╱屋崙即時報導
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）
Instagram帳戶Chef Smelly發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪。（取自Instagram）

屋崙市中心百老匯大道與25街交界的高端運動服裝新店 Lululemon，19日早上7時15分遭遇人開車撞擊門窗洗劫。臨時助理警長瓊斯（Tony Jones）在記者會上說，為了偷竊幾條褲子，嫌犯駕車撞店，造成嚴重的破壞，預計損失上萬。警方還公布了嫌犯和車輛照片，希望知情者舉報幫助逮捕。

瓊斯表示，警方一直在追蹤市中心的一系列商業入室盜竊案。商戶也在不斷求助，因為在深夜時分，他們的大門總是被撬。各種不同的商家都在深夜被盜過。這影響到餐館和上城區的咖啡店生意，警方意識到，雖然夜班時間並非部署最多警力的時間，但必須立即改變。

撞擊Lululemon的嫌犯，實際涉及兩起先後發生的盜竊案。兩案地點靠近，時間分別為19日6時52分和7時15分。

瓊斯現場播放了嫌犯撞擊洗劫的監控。視頻顯示，嫌犯駕駛一輛白色的SUV車，多次撞擊商店門窗。造成破壞後，穿著羽絨服的光頭男性嫌犯，不緊不慢從車上下來，進入Lululemon店鋪內，捲走一些衣服。瓊斯說，從視頻中可以看到，此人只為了進去拿幾條褲子，就對這家店造成了如此嚴重的破壞，預計損失上萬元，非常荒謬。「希望社區內任何認識此人或車輛的知情者，都能聯繫警方，幫忙抓捕。」

Instagram賬戶Chef Smelly在 Instagram上發布的視頻顯示，Lululemon店的玻璃門窗被撞得東倒西歪，玻璃碎片到處都是，店鋪內也被小偷搜刮得一片狼藉。

瓊斯說，警方和企業主、保安等詳細交談得知，市中心一些企業已經被闖入多次，「我們需要保護社區，確保企業能安全運營，尤其是晚上關門時。」

副警長比爾（Jim Beere）說，警方嘗試通過環境設計來預防犯罪。正在與市工務局、交通局等其他部門合作。「當我們與餐館老闆會面時，討論餐館是如何設立的，有什麼樣的執法策略。我們會盡可能地聯繫大多數企業，並與市內其他部門負責人合作，安排一次檢查，掌握資訊，共同建立一個商業環境，不那麼容易被車輛撞擊。」

屋崙警方公布撞擊Lululemon店鋪，入室盜竊的嫌犯和車輛照片。希望知情者提供...
屋崙警方公布撞擊Lululemon店鋪，入室盜竊的嫌犯和車輛照片。希望知情者提供訊息，幫助逮捕。（屋崙警局供圖）
屋崙警方公布撞擊Lululemon店鋪，入室盜竊的嫌犯和車輛照片。希望知情者提供...
屋崙警方公布撞擊Lululemon店鋪，入室盜竊的嫌犯和車輛照片。希望知情者提供訊息，幫助逮捕。（屋崙警局供圖）

咖啡 百老匯 屋崙

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