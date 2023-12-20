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泡泡瑪特盲盒店北加首店 亞洲潮流文化影響灣區年輕世代

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
Valley Fair商場內泡泡瑪特店面設計突出亞洲潮流文化感。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
Valley Fair商場內泡泡瑪特店面設計突出亞洲潮流文化感。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

近年來亞洲流行文化在灣區年輕人中盛行，從K-pop到日本漫畫再到中文玄幻小說，都頗有受眾，進而影響到服飾、髮型等等。並且不再侷限於東亞族裔，在各種族年輕人中的影響都在逐漸擴大。日前潮流IP盲盒公司北加首店就在北加最大的商場聖荷西Valley Fair開業，吸引了眾多玩家前來。

盲盒文化誕生於日本，起源於20世紀初百貨公司的福袋和扭蛋玩具。早期內容僅局限於動漫和電子遊戲領域，後來甚至擴展到書籍、生鮮等。盲盒玩家收集玩偶、分享、討論、交換，形成了一種獨特的社群文化。

據Valley Fair泡泡瑪特店長Kristine Luong介紹，店內銷售的盲盒除了自有IP人物外還有與知名IP，如櫻桃小丸子、小黃人等的合作款。顧客購買盲盒時可以，通過包裝知道裡面是哪一位人物，但並不知道是人物的那一款造型。而很多玩家都是希望集齊某一人物的所有造型。

Luong是在灣區長大的越南華裔。她從小喜歡蒐集，從中獲得很多樂趣，也享受和朋友交流的自己的蒐集。她感到因為自己從小一直關注亞洲文化，還經常和父母交流，因而並沒有因為在美國長大而產生過身份認同的危機，也因此交到很多志同道合的朋友。

在和Luong間斷交談的間隙，店內就擠滿了來選購的年輕顧客。也有白人媽媽應女兒的要求來購買，還好奇地拿起展示的人物請店長介紹。店員除了像Luong這樣的亞裔，還有打扮非常Cosplay風的其他族裔的少女。

走出店門，對面就是新近來開業、大排長龍的抹茶專賣店「舞妓」。

Valley Fair的亞洲店近來是越開越多。Icon劇院附近幾乎已經完全是亞洲美食的天下。除了全年排隊的日本拉麵和烏冬麵店，近來又開了士林小吃、阿拉上海、四川冰粉，加上原來就很火爆的奶茶、韓式鯛魚燒冰激凌和徹斯叔叔芝士蛋糕以及高檔中餐Ichina, 一瞬間真有身在亞洲的恍惚感。

櫻桃小丸子盲盒造型合集。（記者徐蓓蓓╱攝影）
櫻桃小丸子盲盒造型合集。（記者徐蓓蓓╱攝影）
泡泡瑪特自有人氣IP Dimoo。（記者徐蓓蓓╱攝影）
泡泡瑪特自有人氣IP Dimoo。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Valley Fair泡泡瑪特店長Kristine Luong是灣區生長的越華裔...
Valley Fair泡泡瑪特店長Kristine Luong是灣區生長的越華裔。（記者徐蓓蓓╱攝影）
泡泡瑪特店面設計突出亞洲潮流文化感。（記者徐蓓蓓╱攝影）
泡泡瑪特店面設計突出亞洲潮流文化感。（記者徐蓓蓓╱攝影）
泡泡瑪特北加首店在聖荷西Valley Fair商場。（記者徐蓓蓓╱攝影）
泡泡瑪特北加首店在聖荷西Valley Fair商場。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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