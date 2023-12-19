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中國走線人入境後去哪？找工作、拿身分…難關重重

暴雨天氣舊金山機場百餘航班延誤

記者李怡╱舊金山即時報導
在航班表前查看航班飛行時間的乘客們。（記者李怡╱攝影）
在航班表前查看航班飛行時間的乘客們。（記者李怡╱攝影）

舊金山灣區19日遭遇大雨天氣，舊金山國際機場（SFO）進出機場航班有 170 多次延誤和多次取消。

根據FlightAware數據顯示，截至周二上午 11 時09 分，共有 174 架航班延誤。其中 4 架航班（兩架來自澳洲航空公司、一架來自美聯航和一架來自夏威夷航空公司）被取消。

聯合航空(United Airlines) 延誤最多，有47 次。其次是西南航空(Southwest Airlines)，有34 次延誤。天西航空(SkyWest) 延誤16 次，捷藍航空(JetBlue) 延誤11 次，達美航空 (Delta) 延誤10 次。 抵達舊金山國際機場 (SFO) 的航班延誤了90 多班次，離開機場的航班延誤了70 多趟。

由於暴雨天氣，舊金山灣區的另外兩個主要機場週二也面臨航班抵達和起飛延誤的問題。

屋崙國際機場有 22 架航班延誤，其中除一架來自西南航空外，其餘航班都被延誤，還有 1 架航班被取消。 截至上午10時左右，聖荷西峰田國際機場已有 25 架航班延誤。

聯邦航空管理局 (Federal Aviation Administration) 當天早些時候為 SFO 發布了一項交通管理計畫，稱因風暴天氣，一些抵達的航班平均會延誤55 分鐘左右。 週一航班延誤時間超過了 90 分鐘。

因航班延誤滯留舊金山國際機場的乘客們。（記者李怡╱攝影）
因航班延誤滯留舊金山國際機場的乘客們。（記者李怡╱攝影）

舊金山 灣區 澳洲

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