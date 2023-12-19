舊金山國際機場滑行道明年1月改建 將導致大面積航班延誤

圖為舊金山國際機場假日出行的遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山 國際機場（SFO ）19日表示，自2024年1月開始實施建設的跑道項目，將導致機場2024 年上半年國內和國際航班出現20至60分鐘的嚴重延誤，望市民出行乘機做 好時間規畫。

機場聲明表示，1月16日將關閉其四條跑道中的一條，為期五個月，以改進滑行道，讓飛機在著陸後更容易、更安全離開跑道。工程計畫於2024年 7 月完工。 期間大約三分之一的航班將面臨30至60分鐘的延誤，特別是在需求高峰期。 航空公司正在規畫5 月和 6 月的航班時刻表調整。

改進項目將使飛機在著陸後更容易、更安全地退出跑道。 該項目將要求在 2024 年初關閉 28 號左跑道5個月，以重新調整兩條滑行道Delta和Tango。飛機使用這兩條跑道從 28 號左跑道和 28 號右跑道退出。 施工人員將拆除現有的滑行道，並將 Delta 和 Tango 重建為獨立的、不相交的滑行道。 新配置將提高安全性並使滑行道的布局達到最新標準。

28號滑行道左跑道為期五個月的關閉計畫於 2024 年 1 月 16 日（星期二）開始，預計在獨立日周末和夏季旅遊旺季之前，2024 年 7 月 1 日星期一重新開放。

目前舊金山國際機場正在與航空公司和聯邦航空局 (FAA) 合作調整航班時刻表，以盡量減少延誤。 航空公司目前正在審查五月最後時段和六月的航班時刻表調整。 改造項目由聯邦政府 資助，預計建設成本為5500萬元。

如需了解最新的出發和抵達信息、機場地圖以及購物、餐飲、文化展覽、地面交通等詳細信息，可訪問 www.flysfo.com。