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星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

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星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

記者葛歆睿、江碩涵／舊金山即時報導
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇航空舊金山－台北直飛往返航線16日正式開航，星宇航空董事長張國煒親自駕駛從台北到舊金山開航的首航班機，並降落至舊金山國際機場後直接返回酒店。據悉，他短暫休息後將於19日駕駛回台北的航班，也有不少星宇迷有意搶搭張國煒親自駕駛的這班航班，已在網路上沸騰。

16日當晚，星宇航空在登機門為舊金山-台北班機舉辦首航儀式，並歡送首航班旅客。許多星宇迷引頸期盼舊金山－台北的班機，早已在網路上引起大批討論，甚至也有不少旅行社開始安排出回台北兼去日本玩的班機行程，讓有意到亞洲旅遊、返鄉的民眾，更多一個選擇。

星宇航空董事長張國煒親自駕駛台北-舊金山的首航班機降落舊金山國際機場後直接返回酒...
星宇航空董事長張國煒親自駕駛台北-舊金山的首航班機降落舊金山國際機場後直接返回酒店。（路人提供）

星宇航空的首航活動別有一番心意，邀請歌手Wakane Luke現場演唱，賓客們一邊品嚐小點，佐以美妙樂曲，登機門化身溫馨的派對現場。星宇航空執行長翟健華、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites先後致詞，並進行剪綵儀式及切蛋糕慶祝。

翟健華致詞表示：「星宇舊金山班機的首航意義非凡，星宇開航三年，堅定朝著成為國際知名的精品航空公司邁進，至今我們已至台北飛航多達21個城市。今年四月我們開航第一個跨洋航點洛杉磯。很高興今天我們能慶祝第二個北美航點－舊金山開航，從今天起，我們能為灣區的旅客提供優質的飛航服務，提供美國旅客全新選擇，星宇航空將持續拓展堅固的北美航網，讓更多旅客能享受我們的精品飛行體驗。」

Melissa Andretta感謝星宇航空開通舊金山-台北航線，讓本就是姐妹城市的二者連結更加緊密，有助於進一步促進後疫情時代的旅遊經濟恢復。她還讚揚星宇航空行事非常有條理，是她合作最愉快的航空公司之一。

星宇航空的舊金山與台北直飛往返航線16日正式開通。（記者葛歆睿 / 攝影）
星宇航空的舊金山與台北直飛往返航線16日正式開通。（記者葛歆睿 / 攝影）

朱永昌表示，自從台灣去年10月允許國際旅客入境以來，對美國直飛台北航班的需求前所未有的強勁。今年1月以來，從美國入台的旅客增加了87%percent。星宇航空作為台灣新興的國際航空公司，必會在幫助台灣與世界連結發揮重要最用。

新航線除了滿足直飛旅客的需求，也讓轉機旅客可以銜接至星宇航空亞洲多達20個城市航點。當天搭乘首航班的旅客中有很多非華裔面孔，其中一名旅客告訴記者，他將在台北轉機飛往最終目的地泰國曼谷。據悉，開航初期每週三班直飛，並計畫自明年3月20日起，增班至每日飛航。

星宇航空執行長翟健華致詞表示，星宇航空將持續拓展堅固的北美航網，讓更多旅客能享受...
星宇航空執行長翟健華致詞表示，星宇航空將持續拓展堅固的北美航網，讓更多旅客能享受我們的精品飛行體驗。（記者葛歆睿 / 攝影）

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