舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山 選務處前不久發布一項備忘錄，決定採取新規，要求候選人提交證據，證明過去兩年在公共場合使用過中文姓名。競選舊金山民主黨 縣中央委員會（San Francisco Democratic County Central Committee）席位的華裔 徐加儀（Jade Tu）16日告訴本報，新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。

她自出生就有中文名，但幾乎沒在公開場合使用過。母親的證明信件和她本人名片不符要求，她要找到此前去中國旅遊申請的簽證上的中文名，還不知道是否有效。「作為一個有中文名的亞裔，我們為什麼要不斷證明自己，從出生起就有中文名？這讓人很沮喪，簡直是一種侮辱。」

The San Francisco Standard的報導說，選務處周五15日公布34個被質疑使用中文名的候選人。包含徐加儀，競選州參議員、挑戰現任威善高（Scott Wiener）的第一代移民熊競超（Jingchao Xiong），競選高等法院法官的姜明振（Jean Myungjin Roland），競選共和黨縣中央委員會的雷樹榮（Philip Wing）。

競選州參議員的第一代華人移民熊競超，也遭質疑是否使用中文名。他15日提交過期中國護照照片，獲得選務處的通過。（熊競超供圖）

舊金山約22%的人口為華裔。如果華人選民選擇中英雙語選票，選票上就顯示候選人中文名和英文名。一個朗朗上口的中文名，很容易吸引選民眼球。政客選舉或上任後，也喜歡用接地氣的中文名。比如現任副總統、此前在舊金山擔任地檢長的賀錦麗，現任金山地檢長謝安宜，市議員殷嘉立等。

徐加儀的母親在美國出生長大，父親來自中國，後到越南，再移民來美。她說，看到泰國老人推倒致死，決定參與公共政治活動。與人共同創辦非營利組織「親愛的社區」（Dear Community），使命是通過社區建設活動、提升亞裔自豪感和支持本地小企業，激勵新的領導者。她曾任罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）行動和現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）競選經理。

華裔候選人徐加儀說，自從她出生，家人就是用她的中文名。圖為她小時和母親合影。（徐加儀供圖）

徐加儀競選的舊金山民主黨縣中央委員會，有24個委員，可以決定是否背書某位候選人。她說，舊金山64%的登記選民是民主黨人，該委員會將寄出郵件，可以較為容易的動搖10％至15％的選票。

徐加儀說，舊金山市議員陳詩敏制定上述規則，是為了打擊不能正確核實姓名的非華裔。但沒想到她本人也遭質疑，「選務處幾周前才開始嚴查合適中文名的使用，我以為這不是問題，因為自己是華裔，在金山出生長大。沒想到，他們說我需要提供法律文件，證明過去兩年，中文名在公共領域，以任何方式使用過。我是第一次參選。中文名字怎麼會出現在新聞報導中？出生證明上沒有中文名字。所以，像我這樣本土出生的人，怎麼能證明自己曾使用中文名？」

華裔候選人徐加儀說，自從她出生，家人就是用她的中文名。圖為她小時和母親合影。（徐加儀供圖）

徐加儀表示，選務處的要求，類似於她的中文名過去兩年出現在中文報紙上，但她一個月前才決定參選，也是首次參選，不可能滿足條件。而母親的證明信和她的名片又不符合選務處要求。她大概三年前去中國生活過，最近也到過中國，「簽證和證件上應該有中文名，但我還沒有提交文件，也不知道是否符合選務處的兩年要求？如果一個美籍華人從未去過中國呢？這需要多少證明？」

徐加儀表示，選舉新規應該改進，用更簡單的方式，讓美國出生的華裔能夠證明中文名字，讓華裔不必政治化本來就有的權利。

熊競超對本報表示，他競選州參議員職位，需要舊金山選務處協助提供文件給州部門。對方14日電郵要求他證明曾使用過中文名。好在他有之前過期的中國護照，上面有中文名，拍照上傳後，選務處15日表示有效，會在3月5日的初選選票上打印中文名。

截止發稿，舊金山選務處還未回答本報詢問。