傑米摩根談中西藝術文化 以相遇點取代分界線

在中西藝術文化中，傑米·摩根看到兩者的相遇點，而不是隔閡。（記者孫愛薇／攝影）

旅美英國藝術家傑米·摩根16日在南灣開展個人畫展，中國傳統山水畫對他產生創作上的啟發與影響，傑米·摩根分析兩種文化藝術，認為即便在政治與人的影響下，兩邊的文化產生了界限，但對於他而言，兩種文化應該以相遇點（Meet point）取代分界線（Boundary）。

傑米·摩根談到西方畫作由於宗教影響，常以祈禱作為繪畫的主題，當他看著傳統中國山水畫作時，則感受到以靈魂連結風景的感動，「我意識到中國山水畫往往不是那麼的祈禱，而是對他們與宇宙能量的聯繫的一種精神實現，彷彿我在風景中時，我感覺到與之相連。」

他同時提到在西方藝術中，在其中也能感受到中國道家思想的影子。「中國人的藝術家，不是用看的，而是感受的。我想到了莫內和特納這兩位偉大的法國畫家，對我來說，他們的思想幾乎就是道家或佛教思想，他們實際上創造出了美麗的霧氣、動感的太陽光、水和山脈、冰和水平線，把世界融化成可見的能量。」

在繪畫的技巧方面，傑米·摩根讚嘆宣紙的渲染效果，能夠透過紙張的上下層面去做創作，「在西方繪畫時，我們使用紙張的表面來構造繪圖，但在中國，當我看著一位藝術家製作他的一幅畫，當他將墨水放在紙上時，他進入了空間，我意識到那是空間中的能量，而不是表面上的標記。」所以在繪畫的材料上，傑米·摩根選擇使用丙烯顏料，因為丙烯顏料具有更像墨水的流動性，「我不想創作模仿中國畫的作品，因為我太尊重它了。」