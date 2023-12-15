辭舊迎新 你的衣櫥還需要哪些新衣

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記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
聖誕醜毛衣設計也有巧思（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖誕醜毛衣設計也有巧思（記者徐蓓蓓╱攝影）

從上世紀80年代開始，「聖誕醜毛衣」（Ugly Christmas Sweater）就幾乎成了聖誕節的標配。大紅大綠的配色、加上顯眼的聖誕元素圖案，強調了節日快樂和幽默的氣氛。即使是在長年溫暖的賭城，人們歡度聖誕時候也都忍不住要來上一件。

時至今日，醜毛衣已經是各路大眾品牌的固定季節性商品，每年也都有不同的設計巧思。今年Target的醜毛衣設計相當親民，配色相對柔和，聖誕元素滿滿又不過度誇張，還是馬海毛材質，手感超級柔軟保暖。

一、聖誕全家睡衣 （Family Pajamas)

聖誕節的另一個著裝傳統就是全家穿上同一系列的節日風睡衣，一般都是紅、黑、白、綠為底色的蘇格蘭方格圖案。家庭成員之間也流行互贈睡衣作為聖誕禮物。平安夜時，一家人身著同樣款式的舒服睡衣、圍爐夜話，其樂融融。

Old Navy四季都有推出各種家庭親子裝，聖誕睡衣也不例外。Target聖誕季會推出同一價格任選。從成人到小童到寵物一律10元一件。

全家都可以穿同一Snoopy款喔。（記者徐蓓蓓╱攝影）
全家都可以穿同一Snoopy款喔。（記者徐蓓蓓╱攝影）

二、年會戰衣、派對小禮服

年底也是各大公司集中舉辦年會尾牙的時候。因為疫情足足中斷三年的年會，今年終於再度啟動。不少人表示相對疫情之前包下遊輪和高端場所大宴三天的氣勢，今年大部分企業的尾牙都相對低調。

不過既然是尾牙，自然是各路美人爭奇鬥豔的場合。只是今年矽谷數輪裁員，愛美之人也學會精打細算。有人從平價服飾網站Shein購得假皮草、搭配晚禮服出席年會，依然被驚嘆穿出明星效果。

而各大品牌，一直是年會戰衣首選。性價比高，有大牌風格，價格也適中。Zara今年晚禮服和小禮服設計雙雙殺出重圍，被稱讚有大牌MIU MIU的風範。從天鵝絨、鑲鑽、到亮片都有不錯的款式。平常身材穿上也有驚艷效果，現在網路上被各類時尚博主曬不停。

Zara今年的禮服設計被熱捧。（翻攝自官網）
Zara今年的禮服設計被熱捧。（翻攝自官網）
Zara今年的禮服設計被熱捧。（翻攝自官網）
Zara今年的禮服設計被熱捧。（翻攝自官網）

三、農曆新年新衣

作為華人最幸福的一點，就是過完聖誕季還有農曆新年可以盼望。各大頂級品牌每年都會推出農曆新年應景的款式設計。可是東西文化有別，有時候大牌的春節風設計會透露出文化的誤讀，叫人啼笑皆非。

聖誕節的主打色是紅、綠兩色。如果早有打算，注意避開太過明顯的聖誕圖案，聖誕節的紅色禮服放到農曆新年來穿一樣出彩。

Zara今年的禮服設計被熱捧。（翻攝自官網）
Zara今年的禮服設計被熱捧。（翻攝自官網）

如今傳統服飾也有很多選擇。不再只有簡單對襟褂子或旗袍之類可以選。加州的很多小學也鼓勵小朋友農曆新年可以穿傳統服飾到校。而且除了中國，韓國、新加坡、越南、馬來西亞等很多其他國家也有春節。如果不想被盛裝到校的其他族裔小朋友比下去的話，家長不妨早做準備。

Target的寵物睡衣也是10元一件。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Target的寵物睡衣也是10元一件。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖誕節 疫情 Target

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