今年聖誕新玩法 到麥當勞開Kerwin Frost盲盒

「Paper」雜誌，Kerwin Frost與麥當勞盲盒形象。（圖片來自papermag）

著名潮流雜誌「Paper」表示，本周起與全美麥當勞 （McDonald’s）合作推出「麥樂雞盲盒」 快樂套餐， 在今年歡樂聖誕季滿足大家的盲盒探險之旅。

「Paper」雜誌最新一期的封面是，大藝術家Kerwin Frost手拿「Kerwin Frost Box」盲盒合影，非常吸睛。 這次盲盒除了以Kerwin Frost 為原形的六種樣式之外，還有一個隱藏款，引發了消費者們好奇購買麥當勞盲盒套餐之旅。

雖然此款盲盒剛剛上市兩天，已引得眾多返回辦公室工作的上班族排隊購買，還一度為了拆到盲盒隱藏款而吃撐。要說「Kerwin Frost Box」受歡迎的原因，還得從Kerwin Frost的身分說起。 他是一位身兼數職的天才型藝術家，是DJ、設計師、脫口秀主持人，具有標誌性的高頂禮帽著裝，也成了麥樂雞盲盒的標誌款。

在麥當勞店內排隊買盲盒的華裔移民 陳楚向本報記者表示：「麥樂雞塊是我小時候的味道，一聽說麥當勞與藝Paper雜誌合作，推出術家Kerwin Frost Box盲盒套餐， 就第一時間來排隊購買，一是來試試自己新年的運氣，再是Kerwin Frost作為第一代移民藝術家，有如此的成就對我是很好激勵。 也鼓勵大家都來麥當來拆盲盒，為節假增添樂趣，和家人朋友共享節日歡樂好運。 」