屋崙第二區議員勵琪 角逐阿縣議員 華埠社區讚她「務實接地氣」

屋崙第二區市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas），14日宣布，將參選阿拉米達縣第五區議員。（記者劉先進 ╱攝影）

轄區包括華埠 在內的屋崙 第二區市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）14日宣布，將參選阿拉米達縣第五區議員。現任縣議員卡森（Keith Carson）將退休。勵琪的競選綱領包括優先解決遊民 、住房和醫療保健問題。「我參選的目的是確保每個家庭都健康安全，居者有其屋。」華埠社區讚她「務實接地氣」。警局加班預算不夠，準備撤銷加班警員，勵琪極力爭取，延長加班期限。

第五區包括西屋崙、柏克萊、艾姆瑞維爾（Emeryville）和艾伯尼（Albany）。目前有九人參選，除了勵琪，還有柏克萊第三區市議員巴特萊特（Ben Bartlett），艾姆瑞維爾市議員鮑特斯（John Bauters）等。勵琪的參選，得到屋崙市議員詹金斯（Kevin Jenkins）、 東灣進步資助者和慈善家德萊尼（Quinn Delaney）和社區服務提供者和活動家的廣泛支持。各界普遍預計，她將獲得敦促她參選的勞工領袖和工會的支持。

勵琪是社區組織者、非營利組織主任，也是第一位擔任屋崙市議長的亞裔女性，她曾率領各種聯盟，爭取生活工資、消除食品不安全、可負擔醫療保健和住房。她曾在華埠成功組織移民制衣女工維權，拿回工資。

勵琪對本報表示，非常驚訝於卡森未競選連任。社區很多成員則鼓勵她參選。她個人在屋崙住房、遊民和醫療保健政策方面有變革性的成績，這些也是縣議員的工作。「激勵我參選的是，圍繞無家可歸、住房和醫療保健這些核心問題，我有服務整個縣的機會。我相信，在市一級擁有我這樣經驗豐富的人，將有助於確保縣和市之間圍繞這些問題，進行更深入的整合，為居民提供更高質量的服務。」

勵琪說，在解決遊民問題方面，建設可負擔住房和過渡性輔助住房還不夠，必須要有與之相匹配的運營成本，以支持為遊民社區提供服務。屋崙等城市需要如何與阿縣政府合作，將建設住房的計畫，與縣政府心理健康或藥物濫用、就業培訓或其他類型服務的資源相匹配。另外，阿縣新成立暴力預防部門，有機會和城市深入合作，多管齊下，以提供更多的社區安全。

她還希望縣警、監獄和緩刑部門做得更多，為可能涉及刑事法律系統的人提供更多就業機會，防止更多財產犯罪等罪案。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，勵琪勞心勞力，為為華埠和少數族裔爭取權益。也希望她更理解精神健康的狀況，投入資源，深入幫助，除了硬體支持，在人力資源等方面援助解決精神健康問題。

屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，目前九個候選人中，勵琪勝算不小。她擔任主要城市屋崙的市議長，有更多管理大城市的經驗，知名度也高。其他候選人治理經驗相對較少。「但勵琪也面臨挑戰，因為屋崙治安不靖，名聲不好，可能影響投票。」

他說，前任屋倫警長阿姆斯壯在任期內，花了太多警局加班預算。警局一直想削減華埠加班人員。勵琪率領議會談判，將加班不斷延期。以度過聖誕、明年春節這種犯罪爆發高風險期。目前，華埠有兩個專職警員，兩個加班警員，平均每天四個。「勵琪一次又一次幫助社區。她還每個月召開會議，面對面傾聽居民意見，務實接地氣。」

莊錦鎮說，現任阿縣議員卡森前幾天才宣布退休。如果他能背書勵琪，她的勝算會更大。