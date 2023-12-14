星宇航空12/16舊金山即將開航 宣布正式加入IATA

星宇航空董事長張國煒（左）表示，星宇創立以來，放眼國際舞台，是飛安及服務品質兼具的精品航空公司。（星宇航空提供）

星宇航空正式插旗舊金山 灣區矽谷的航空市場，即將於12月16日舊金山開航，這也是繼洛杉磯 後第二條北美航線，意義重大。星宇13日宣布，已正式成為國際航空運輸協會（IATA）會員，未來星宇航空將積極參與IATA各領域活動，持續提升飛安及營運標準。

IATA北亞區副總裁解興權親自到星宇航空台灣內湖總部頒發會員證書，並由星宇航空董事長張國煒代表受證。張國煒表示，星宇創立以來，放眼國際舞台，是飛安及服務品質兼具的精品航空公司，安全管理及營運標準皆採用國際標準執行，目標提供最舒適安全的航程給所有旅客，順利加入IATA，代表星宇已導入國際標準獲認證。

解興權表示：「很高興星宇成為 IATA會員，全球 IATA 會員航空公司總數達 320家以上，期待透過我們的服務和各項倡議，支持星宇持續發展，同時也歡迎航空公司投入並參與，實現航空產業的優先事項，包括安全和永續發展。」

星宇表示，國際航空運輸協會運行安全稽核(IATA Operational Safety Audit，IOSA)是國際公認和接受的評估體系，旨在評估航空公司的運作管理和控制系統，所有IATA航空公司會員均取得IOSA認證，並且必須保持認證狀態，才能維持其 IATA會員資格。

星宇表示，啟航至今逾三年，航網拓及亞洲20大城市，並於今年開始營運跨洋航線，穩步成長至一定規模，今年初首次接受IOSA認證稽核，在星宇各單位積極努力下，成功於11月初通過IOSA認證，並於12月4日正式成為IATA的一員。