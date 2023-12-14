僑生返台念書 僑委會推高額獎學金 3/1前申請

僑委員會為獎勵優秀僑生到台灣就讀大學校院學士學位，推出「頂尖及傑出僑生入學高額獎學金」。（主辦單位提供）

僑委員會為獎勵優秀僑生到台灣就讀大學校院學士學位，推出「頂尖及傑出僑生入學高額獎學金」，吸引全球僑生到台灣升讀大學，以及提升留台發展意願，積極培育國際化僑生為台灣專業人才，提升台灣產業及僑台商國際競爭力。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑表示，就讀台灣的大學，相當物超所值，尤其台灣在半導體供應鏈、綠能 、資訊安全、生物科技、e商務等面向皆有獨特優勢，來台讀大學不僅可增進華語文聽說讀寫能力，成為優秀的雙語人才，更能提升全球競爭力。

莊雅淑表示，「頂尖僑生獎學金」提供優秀返台升學僑生每學年新台幣26萬元，採續領審核機制，符合續領資格者，大學四年共計可領104萬元；「傑出僑生獎學金」提供每學年新台幣10萬元，採續領審核機制，合格者四年共計可領40萬元。

只要是住於北加州、內華達州及猶他州的申請者，九至11年級以及12年級上學期成績GPA達3.8或SAT 成績達760分以上， GPA達3.46以上或SAT subject成績達720分以上，學業成績優良，操行總平均成績達80分以上，且符合「僑生回國就學及輔導辦法」第二條規定，到台灣就讀學士學位的僑生，皆可透過金山灣區僑教中心提出申請獎學金。

金山灣區僑教中心表示，受理申請期間至2024年3月 1日止，詳情可上網查看（網址：https://www.ocac.gov.tw/OCAC/SubSites/Pages/Detail.aspx?site=ad4b003b-2a11-4a19-a14e-42f11fecae70&nodeid=979&pid=59774163 ）， 申請表件請親送或郵寄掛號至金山灣區僑教中心（地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），聯絡人林小姐，電話408-747-0394分機117，電郵[email protected]。