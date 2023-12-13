沒簽到大谷都怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下了一份創紀錄的10年7億元的合約。（美聯社）

前舊金山 巨人隊捕手波西（Buster Posey）12日在接受採訪時表示，舊金山的毒品 危機和犯罪問題是阻礙球隊與日本棒球明星大谷翔平 （Shohei Ohtani）簽約的原因。

本周，大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下了一份創紀錄的10年7億元的合約。根據報道，舊金山巨人隊為大谷翔平開出了同樣的價碼，但是大谷最終選擇留在南加州。波西認為，舊金山的毒品和遊民問題使得球隊很難吸引到聯盟頂級球星。

波西說：「我認為有一點值得注意的是，大谷翔平甚至其妻子都不斷提到，他們對舊金山的情況感到不安。無論這是否公平，人們確實抱有這樣的想法。這是一個令人沮喪的循環，不僅僅是對棒球，這對生命中其他的事情來說也是一樣的，對於追逐自由球員來說，城市的面貌確實會有影響。」

儘管大谷從來沒有公開對舊金山發表評論和擔憂，但是波西告訴媒體，大谷的圈子中，有人對舊金山表示不滿。

與此同時，舊金山市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）正利用這些評論來支持他對市府的批評聲，「人們正在懷疑是否應該繼續留在這座城市」。

「我們需要新的領袖，有了新的領袖，舊金山才會復甦。」羅瑞德說。

巨人隊執行長兼總裁貝爾（Larry Baer）則一直消弭舊金山的負面消息。他不僅僅是一名土生土長的舊金山人，還是城市宣傳組織Advance SF的聯合主席。他暫時沒有回應波西的言論。

10月，貝爾曾表示關於舊金山的負面消息被誇大了。「如果有人們相信（負面消息）是真的，如果有球員也這麼認為，那是因為媒體的輿論，而我們需要揭穿它。」