聖荷西市獲得聯邦政府撥款加強重點路段安全

聖荷西市長馬漢（中）與市議員倡導交通安全規畫。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）13日與市議員佛利（Pam Foley)、多恩（Bien Doan)、交通官員等宣布，獲得聯邦政府 1290萬撥款，用於提升四處重點地段的交通安全。交通事故受害者勒布朗（Kyle LeBlanc)的父母也參加了發布會。發布會在勒布朗遇難處不遠的克特納（Curtner) VTA 輕軌站空地舉行。

道路交通安全的受害者勒布朗的母親吉娜表示，兒子曾是一個樂觀開朗的高三生，還是畢業生舞會的DJ。事故發生時他騎車來到Curtner街和高速路交界的路口時，卻因為此地沒有單車道，只能在泥地上騎行，又被路過的重型車輛撞到身亡。當時距離他高中畢業只有五個月。這個擅長電腦的年輕人，最終也未能實現自己在Google工作的夢想。

僅僅在2017到2021年間就有3人在這一路段喪命。而今年整個聖荷西已經有41人死於車禍。去年和前年分別是50和60人。警方說，大多數車禍都是超速導致，並且通常集中在包括Capitol Expressway和Monterey Highway的三到四條街道上。

聖荷西市已經啟動Vision Zero Plan來應對這一議題，由市議員佛利和多恩分別擔任這一項目的正副主席，旨在減少交通死亡事故。聖荷西警局在近來警力不足的狀況下與城市交通部門合作，通過數據分析找到車禍最多的地點。

根據聖荷西交通部門的規畫，之後會在這些地段建立保護性設施，把騎行者和車輛交通分開。還會修建人行道，確保行路安全。同時增加交通指示燈，管控車輛通行速度。

吉娜表示：「非常感激這些急需的基礎設施在撥款的資助下得以修建。我的兒子不是唯一在此喪命的人。我的心與其他失去至親或受到傷害的家庭同在。所有人都很重要。我衷心希望，有了這些改變之後，行人和騎行者都可以安全地出行。」