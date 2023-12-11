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聖誕長假將至 宵小假扮AT&T敲門探路

記者孫愛薇╱聖他克拉拉縣即時報導
冬季時節到來，南灣約莫五點已經暗幕低垂。居民住宅布置有聖誕過節燈飾。僅供示意，非當事者居住地（記者孫愛薇╱攝影）
冬季時節到來，南灣約莫五點已經暗幕低垂。居民住宅布置有聖誕過節燈飾。僅供示意，非當事者居住地（記者孫愛薇╱攝影）

接近年底聖誕假期，不法份子開始覬覦趁長假出門旅遊的家庭住所，想以不同方式打探屋主是否已經出門旅行，想要藉此闖空門大撈一筆。日前在南灣的好幾組華人家庭，不約而同都遭遇宵小假扮成AT&T的工作人員前來敲門，甚至直接大手試圖轉動屋外的大門，想要進入華人的家中，讓華人家庭看了事後的監視畫面心驚膽戰。

居住在南灣的Laura就遭遇疑似宵小前來探察。她說，日前有年輕人假冒AT&T銷售員來敲Laura的家門，但不只是敲門，還想順便探查屋主家裡的狀況，「已經不是第一次發生了。前幾周在白天，就在我們前院到處看，剛好我們正要出門時看到他，他說在賣AT&T 光纖線路，講完很快就走了。」

「第二次是在晚上7點按門鈴，還一直跟我先生攀談不肯走，一邊閒聊一邊瞄我們家。先生竟然跟他聊得很開心，完全沒有警覺心。」事後Laura與AT&T官方詢問是否有到門銷售的工作指派，AT&T回覆不會有上門銷售的工作，也不會敲門賣東西，Laura所遭遇的推銷是假冒AT&T的工作人員。

無獨有偶，同樣居住在南灣的另一位媽媽，也在晚間7時遭遇了假冒AT&T的不明份子前來探路，「假裝是AT&T 網路的工作人員，問我們用什麼網路等等之類的。 我老公還開門跟他聊一下 ，小孩以為是朋友來，馬上跑到門口看，事後想想覺得有點危險。」

她在回看當初遭遇假冒AT&T人員的監視錄影畫面時，才發現前來探路的人，是先直接嘗試轉動門把打開門，在發現打不開了大門後，才按鈴敲門推銷。假冒人員想要趁屋主不在家嘗試進入屋內的意圖非常明顯。

而遭遇假冒AT&T推銷事件後的Laura，心有餘悸的還是選擇向警方報案。她希望能以自身發生的事件提醒灣區的居民，年節將至，要小心家門安全，不要與來敲門的不知名人士說太多訊息，有類似情形可以向當地的警察局告知。

AT&T 華人 灣區

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