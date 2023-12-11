元旦起灣區捷運票價將上漲 5.5% 低收入者享有折扣

元旦起灣區捷運票價將上漲5.5%，低收入者享有折扣。（美聯社）

灣區捷運 （BART）11日宣布，自2024年1月1日元旦起，平均票價將上漲 23 美分，平均票價為4.43 元。

根據 BART提供的數據顯示，從柏克萊市中心到舊金山Embarcadero站的12哩行程將上漲 25美分，達到 4.75 元。 從 Antioch到 Montgomery Street 的 45哩行程，票價將上漲 40美分，達到 8.6元。 這次的票價上漲是BART 董事會在 2023 年 6 月的預算投票中通過。

本次的票價上漲是基於通貨膨脹的原因。灣區捷運計畫在兩年內兩次上調票價上漲11%。這次2024 年1 月上調將5.5 %， 2025 年1 月再次以相同的價格上調第二次。

為照顧低收入居民乘車， 公車卡Clipper START 為年齡在19-64 歲、收入低於聯邦貧困線200%的灣區居民提供折扣。在票價上漲的同時，低收入乘客的折扣也將從20 %增加到50%。 根據聯邦衛生與公眾服務部的數據，對於一口之家，人均最高收入為 2萬9160 元，即有資格享有折扣。對於四口之家來說，收入上限為 6萬元可享折扣。BART 還為 5歲至18 歲、持有 Youth Clipper 卡的乘客提供 50% 的折扣。 65 歲及以上的老年人使用 Senior Clipper 卡可享 62.5% 的折扣。

票價調整之際，BART 還想出多重增加收入，避免損失的策略，例如在包括西屋崙站在內的多個車站安裝防逃票安全門等。 目前BART 面臨嚴峻的財務困境，因客流量一直難以恢復到疫情前水準。 根據此機構每月乘客量報告，11 月BART 乘客量是2019年同月水準的37%。

灣區捷運與舊金山交通局這兩家公共交通機構的預期財政赤字，佔灣區全部公共交通機構赤字總和的三分之二。 加州參議員威善高表示，紓困金 應優先分配給乘客量和需要量最高的營運機構。

公共運輸機構得到紓困金的前提是需要改善逃票漏洞，以及包括灣區27家公共交通機構統一指標系統、整合票價結構和協調服務時間表。 為此灣區捷運於本周四開始統一由紙質車票改為交通一卡通(Clipper Card)。