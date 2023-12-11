華人交換生私闖柯瑞豪宅 被控非法侵入 預定出庭日未現身

柯瑞上場時間登勇士隊史第一。（美聯社）

據聖馬刁縣地檢辦公室消息，一位名叫高升(音譯，Sheng Gao）的18歲留學生，在10月15日私闖金州勇士 隊籃球巨星柯瑞 （Stephen Curry)在阿賽頓的豪宅。有關此案的細節從上周四開始才逐漸浮出水面。阿賽頓是舊金山東南方靠近矽谷 的一處著名的富人區。層連續七年霸榜全美最貴郵遞區。

阿賽頓警方在當日下午5時55分接到報警電話。一名警官隨後發現高升在阿賽頓的El Camino Real路上行走，並以非法侵入為由訓誡了他。這名警官完成了報告，隨後送往地檢辦公室。指控後被調整為「嚴重非法侵入。」

聖馬刁縣地檢長瓦戈斯塔夫（Stephen M. Wagstaffe）對媒體表示：「嚴重非法侵入，實是指你在房子裡有人的情況下進入到其他人的居所。」他接著表示，此案並不構成入室盜竊，「因為入室盜竊必須要顯示盜竊的意圖。」

瓦戈斯塔夫對本報記者表示，高升並未觸犯任何重罪，只是行為不當。通常情況會被處以罰金。如果沒有能力支付，也可以用公共服務代替。如果對出庭有顧慮，可以請法庭幫助指定律師提供法律援助，無需支付律師費用。訴訟過程應該不會對他的學業造成影響，但對移民身份的影響仍須諮詢律師。

12月7日是高升應當出庭面對提審的日子，但他沒有到場。法庭因此出具了一張逮捕令，保釋金500元。

監控錄像顯示高升按下了柯瑞家入口大門的按鈕，門隨後打開了。但瓦戈斯塔夫表示，調查電子門禁紀錄顯示門可能在他按按鈕之前就已經是開著的了。據說高升隨後走進沒有上鎖的前門、溜達到客廳的位置。

柯瑞和妻子當時都不在，只有他們的三個孩子和家中保姆在家。保姆發現高升之後就請他離開。後者隨後就走出去了。

保姆隨後撥打了911，然後高升在阿賽頓被警察找到並帶走。

高升隨後告訴警察，他是來自中國的國際交換生，住在距離阿賽頓17哩的庫比蒂諾。他說，有朋友告訴他阿賽頓是名人居住的地方，他搭乘巴士來到這裡的。瓦戈斯塔夫表示，目前仍不清楚高升此行的目的只是要去柯瑞家，還是在尋找任何名人的宅邸。

瓦戈斯塔夫透露，有人告訴高升有個著名的籃球運動員住在這條街上。還有人對他說「那就是柯瑞的家。」

高升對警察說自己進屋，是想拿到柯瑞的簽名。瓦戈斯塔夫說：「他知道自己是不請自來。他說自己按了對講機的按鈕，門就打開了。」

瓦戈斯塔夫說：「他是一個好奇的人。這再次證明了柯瑞世界級的聲譽，讓一個交換生走進了他的家。」

居住在南灣的熊先生表示，自己是資深NBA球迷，聽說這位當事人只有18、19歲，可以理解他想接近偶像的心情。但私闖他人住宅是絕對不應該的，即使去按門鈴也不對。

社媒網友也基本都認為這樣的行為不當。有些認為，當事人可能比較懵懂。另一些則認為，他是明知不妥還去撞大運。萬一成功了就會到處炫耀。