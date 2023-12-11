我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生死成謎傳「昏迷搶救中」 監製友人曝現況

商務部長：會查華為晶片技術突破 將採最強有力行動保護美國

不法偷竊在灣區猖獗 20戶社區信箱整座全被搬走

記者孫愛薇╱聖他克拉拉縣即時報導
陳太太社區內的信箱共有三座，最右邊的信箱已經整座被小偷切開底座偷走。（受訪者提供）
陳太太社區內的信箱共有三座，最右邊的信箱已經整座被小偷切開底座偷走。（受訪者提供）

灣區不法偷竊行為日益增多。正值年關將近，許多重要的支票報稅資料都會在這個時候寄出。宵小也同時覬覦民眾家中的信箱，不僅偷竊包裹，還偷竊信件。包裹遭到偷竊損失的是金額，但是遺失含有重要身份訊息的郵件，則將會造成更多的財物損失。日前南灣就發生社區信箱整座被搬走的偷竊事件。

居住南灣陳太太所居住的社區，收件方式是屬於社區統一提供信箱，所有住戶的信箱都是統一放置。日前在半夜凌晨時，社區就遭遇歹徒偷竊信箱的不法行徑，有著約20戶住戶信件的金屬製社區信箱，整座被歹徒直接搬走。歹徒使用專業器材將信箱從底切開。本來歹徒想要偷走社區的三座信箱，怎料第一座郵筒扛上車後就已經滿了，無法載下第二、三座信箱，剩餘的信箱才免於被竊的下場。

遭遇信箱被竊的陳太太無奈的表示：「我的損失就是從政府重新申請的工作卡，當天沒有去拿，結果就被歹徒一起偷走」。她希望能提醒民眾，這個些偷竊行為真的防不勝防，一定要每天收信，因為不知道哪天信箱都有可能被搬走。

一般信件偷竊行為，都是只有撬開信箱偷竊信件而已。陳太太社區發生的是少見的信箱整座被盜走，不僅損失了私人郵件，還要處理沒有信箱的收件窘境。少了收件的信箱，現在陳太太只能親自到郵局領信件，遇到排隊人龍也只能等候，即便因此收信變很麻煩也別無他法。

她說，依照社區之前補上新信箱的時間表，一個信箱去年被偷了，到現在新的還沒來。另一個新信箱大概也是將近要一年的時間，而自己的信箱什麼時候能補上也是未知數。

小偷有備而來，用專業的器材將鐵製底座切開，現場只留下信箱鎖在水泥的的基座。（受訪...
小偷有備而來，用專業的器材將鐵製底座切開，現場只留下信箱鎖在水泥的的基座。（受訪者提供）

支票 灣區 報稅

上一則

金山市場街無車化 人也不見了 改造計畫變燙手山芋

延伸閱讀

逐步試點 灣區擬推大眾交通工具1卡到底

逐步試點 灣區擬推大眾交通工具1卡到底
反仇恨 亞美公義中心社區宣傳

反仇恨 亞美公義中心社區宣傳
舊金山民選官員 華埠小學送節日禮物

舊金山民選官員 華埠小學送節日禮物
年底長假防偷竊打劫 警方、店家都戒備

年底長假防偷竊打劫 警方、店家都戒備
度假回家開衣櫃 見鄰居持刀偷竊

度假回家開衣櫃 見鄰居持刀偷竊

熱門新聞

27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

2023-12-05 15:12
從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2023-12-04 01:20
孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

2023-12-08 13:41
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2023-12-05 23:14
「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

創業在美國／護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜

女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」