不法偷竊在灣區猖獗 20戶社區信箱整座全被搬走

陳太太社區內的信箱共有三座，最右邊的信箱已經整座被小偷切開底座偷走。（受訪者提供）

灣區 不法偷竊行為日益增多。正值年關將近，許多重要的支票 與報稅 資料都會在這個時候寄出。宵小也同時覬覦民眾家中的信箱，不僅偷竊包裹，還偷竊信件。包裹遭到偷竊損失的是金額，但是遺失含有重要身份訊息的郵件，則將會造成更多的財物損失。日前南灣就發生社區信箱整座被搬走的偷竊事件。

居住南灣陳太太所居住的社區，收件方式是屬於社區統一提供信箱，所有住戶的信箱都是統一放置。日前在半夜凌晨時，社區就遭遇歹徒偷竊信箱的不法行徑，有著約20戶住戶信件的金屬製社區信箱，整座被歹徒直接搬走。歹徒使用專業器材將信箱從底切開。本來歹徒想要偷走社區的三座信箱，怎料第一座郵筒扛上車後就已經滿了，無法載下第二、三座信箱，剩餘的信箱才免於被竊的下場。

遭遇信箱被竊的陳太太無奈的表示：「我的損失就是從政府重新申請的工作卡，當天沒有去拿，結果就被歹徒一起偷走」。她希望能提醒民眾，這個些偷竊行為真的防不勝防，一定要每天收信，因為不知道哪天信箱都有可能被搬走。

一般信件偷竊行為，都是只有撬開信箱偷竊信件而已。陳太太社區發生的是少見的信箱整座被盜走，不僅損失了私人郵件，還要處理沒有信箱的收件窘境。少了收件的信箱，現在陳太太只能親自到郵局領信件，遇到排隊人龍也只能等候，即便因此收信變很麻煩也別無他法。