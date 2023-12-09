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舊金山市長候選人羅瑞德 力推365天街道都乾淨

記者楊逸辰/舊金山即時報導
美國潮商基金會會長林志斯（左）和舊金山市長候選人羅瑞德（右）合影。（記者楊逸辰／攝影）
美國潮商基金會會長林志斯（左）和舊金山市長候選人羅瑞德（右）合影。（記者楊逸辰／攝影）

2024年選舉開跑，舊金山市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）即將挑戰現任舊金山市長布里德，他主張舊金山非法藥物交易猖狂，需增加警察數量，且讓街道365天都乾淨。為了與更多當地居民有互動，羅瑞德12月9日晚上在富源酒家（Grand Palace Seafood Restaurant）舉辦籌款晚會，與華裔民眾共進晚餐，發表政見。

羅瑞德雖是政治新人，但他有豐富的經歷與多屆舊金山市長合作，透過各種計畫支持社區發展和建設。 2013年他成功地參與灣區第50屆超級盃活動，時任市長李孟賢（Ed Lee）任命他為主辦委員會主席。他成功地為舊金山灣區創造2.4億美元收入來幫助舊金山小企業和非營利組織。2017年他曾為北灣山火舉辦籌款活動，心繫社區。 

組織晚會的是美國潮商基金會會長林志斯，他自稱只是舊金山一名小生意人，他透過朋友認識羅瑞德，現在正逢聖誕佳節，林志斯替他在華人社區舉辦晚會，讓更多人可以認識他、了解他的政見。

「現在舊金山的狀況不太好，尤其是治安，」林志斯說，「我們應該給一名新人一個機會，也許讓他來舊金山會好一點。」

和林志斯一同來到現場支持羅瑞德的還有美國華人醫師協會創始人李鋼。他說：「布里德市長是一個好人，但是她缺少執行力，我們需要更有執行力的人。」

羅瑞德表示，當前舊金山最大的問題是公共安全問題，「現在舊金山的非法藥物交易猖狂，我們需要將警察的數量增加，」他說，「我當選後會集中精力在結束藥物問題上。」

羅瑞德說，大家都看到舊金山的街道只在APEC這幾天乾淨，街道的乾淨和公共安全有著充分的聯繫。「只有乾淨的街道才會給人安全的感覺，」他說，「我會讓舊金山一年365天都乾淨，不只是那三、四天。」

除此之外，羅瑞德覺得當前急需做的是改善舊金山的公共教育系統。他說，「我一直相信為我們的家庭提供優秀的教育是未來舊金山成功的關鍵。」財政方面，羅瑞德表示他想要幫助舊金山的小企業們興旺，不再對他們過度徵稅。

羅瑞德認為，華裔和亞裔群體是舊金山的重要組成部分，舊金山沒有他們，不能成功。他相信自己可以有好的領導力，有能力讓大家齊心協力，讓官員和政府為公民們做事負責。

醫師李鋼認為需要有執行力的人來當市長。（記者楊逸辰／攝影）
醫師李鋼認為需要有執行力的人來當市長。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市長候選人羅瑞德（右五）在富源酒家舉辦籌款晚會。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市長候選人羅瑞德（右五）在富源酒家舉辦籌款晚會。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 灣區 華人

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