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華裔李志威正式參選州眾議員 針對華裔選民採取獨特策略

記者劉先進 ／舊金山即時報導
長期推動華裔選民教育、為民眾權益發聲的的李志威，8日在舊金山選務處正式提交文件，參選加州第19區眾議員。（記者劉先進 ／攝影）
長期推動華裔選民教育、為民眾權益發聲的的李志威，8日在舊金山選務處正式提交文件，參選加州第19區眾議員。（記者劉先進 ／攝影）

長期推動華裔選民教育、為民眾權益發聲的的李志威（David Lee），8日在舊金山選務處提交文件完成手續，正式參選加州第19區眾議員，以接替現任即將屆滿的丁右立（Phil Ting）。金山轄區目前有兩個州眾議員席位，李志威若成功當選，將成為代表舊金山轄區當屆唯一的華裔眾議員。李志威說，第19區內有46%人口為華裔，約30%選民為華裔，希望針對華裔選民實行獨特競選策略，包括透過華文媒體和微信等社群媒體，多接觸華人選民。

丁右立、前市議員李麗嫦，舊金山市高等法院退休法官郭麗蓮，前加州律政監督委員、華埠僑領李焯宗，中華總會館商董李殿邦，華人歷史學會主席陳啟輝等，8日皆到場支持李志威。

李志威在屋崙蘭尼社區學院（Laney College）擔任亞太裔學生項目主任，幫助低收入、移民和無證學生發聲，融入社會。他在華裔選民教育委員會擔任行政主任，幫助十萬多名亞裔選民註冊投票。是灣區持續時間最長的選民項目和選民運動。

李志威說，很自豪競選州眾議員，社區比以往任何時候都更需要支持和幫助。加州正面臨著嚴峻的財政狀況，就在幾天前，州府宣布580億元的預算赤字，「我們需要努力確保社區獲得所需的資源，如此才能繼續支持教育、住房等，培養下一代領導人，幫助社區發展。」

李志威的競選綱領包括，投資教育、新科技預防犯罪、新方法解決遊民危機等。李志威說，教育是選區內最亟需改變的領域。他整個職業生涯都在從事公共教育。他曾就讀於金山聯合學區，在金山州立大學獲得碩士和博士學位。他說，州立大學、市大和社區學院的資金，都依賴州府資源，「加州面臨著預算赤字，未來幾年拮据。我們需要有人為公共教育而戰，確保資金到位，並讓教育系統對學生負責。」

李志威說，選區包含日落區、列治文區和戴利市，有大量的菲律賓和華裔人口，共同組成加州亞裔人口最多的地區之一，目前約46%人口是華裔。他將採取獨特針對華裔的競選策略，他會說粵語和國語，將與選民溝通見面，也會與華文媒體合作，用報紙、電視、廣播、微信等各種方式接觸華裔選民，「最重要、最有效的方式，還是通過朋友、家人，敲門溝通，去購物中心拜訪他們，與他們建立聯繫。去接觸社區。去交談、傾聽。我們將挨家挨戶敲門，到競選結束時，這雙鞋將完全磨破。」

李志威的主要競爭對手為第二區市議員司嘉怡（Catherine Stefani），後者今年3月宣布競選。司嘉怡團隊曾批評李志威缺乏政治經驗。李志威說，對自己很有信心。曾為低收入學生工作，支持過一代又一代的學生，他們已成為社區的領導者。

幾十年來，也親自為人們登記投票在金山休閒和公園委員會工作七年，幫助制定金山公園系統的政策，該系統是金山最大部門之一，擁有金門公園和許多社區使用的社區公園。「我瞭解政策如何運作，與社區有聯繫，這將給我能量和靈感，完成這項工作。」

丁右立給了李志威競選建議。他說，李志威須能接觸到19區廣泛的社區。金山西部和聖馬刁縣北部都有選民。選民顯然對城市的發展方向、州的發展方向不滿意。丁右立說：「他們正在尋找新的視角。李志威需要予以闡明。他所帶來的觀點，與我們這些一直在職的人不同，我們不僅在華人社區，而且在所有選民中都看到了很多不滿和沮喪。重要的是能夠談談，你將採取什麼不同的做法，如何以不同的方式處理問題。」

現任州眾議員丁右立（左二）、前市議員李麗嫦（右二），舊金山市高等法院退休法官郭麗...
現任州眾議員丁右立（左二）、前市議員李麗嫦（右二），舊金山市高等法院退休法官郭麗蓮（右三），前加州律政監督委員、華埠僑領李焯宗（左一），中華總會館商董李殿邦（右一），到場支持李志威（左三）參選。（記者劉先進 ／攝影）

華裔 加州 眾議員

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