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南灣一日限定市集 主打傳統歐洲風 猶如到德國

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
傳統的新鮮德式聖誕麵包（Stollen）是市集主打商品之一，扁長的蛋糕裡包裹著大量的乾果與堅果。（主辦單位提供）
傳統的新鮮德式聖誕麵包（Stollen）是市集主打商品之一，扁長的蛋糕裡包裹著大量的乾果與堅果。（主辦單位提供）

位在南灣山景城的德國聖誕市集，12月9日在山景城廣場登場。市集中最大的特色就是有許多令人愛不釋手的歐洲手工藝品以及德國傳統美食，舞蹈表演部分集結了在灣區的德國舞蹈社團來支援，甚至有歌劇演唱家登台。

市集中的手工藝品中有從德國進口的木製飾品、胡桃鉗、陶器、毛織品，還有傳統的德國節慶點心，像是薑餅餅乾與巧克力，市集還有主打商品德式聖誕蛋糕（Stollen），蛋糕中加入大量的乾果與堅果在裡面，是德國傳統聖誕節中不能缺少的經典點心。

美食方面則有德國香腸和椒鹽脆餅做代表，現烤的德國香腸總是吸引民眾的踴躍購買，還有傳統的德式香料燉酒（Glühwein），這是一款聖誕節的溫紅酒，是德國人在聖誕節時一定會享用的慶典型飲酒，在加熱的紅酒中加入了不同的香料，像是肉桂、蜂蜜、檸檬等等，讓溫熱的紅酒裡有多種天然香料堆疊出層次風味，這些市集小物都是歐洲傳統冬季市場專有的特色商品。

獨特的市集小物與美食，讓這場一年一度又一日限定的德國聖誕市集在灣區頗富盛名，主辦方更是以「出國」的方式，傳達來到市集猶如來到德國，「歡迎您在這一天內來到市集，無需護照的走進德國，一同來享受這個季節性的慶祝活動吧！」

曾參加過市集的南灣華人孫太太表示，「市集當天會有很多平常看不到的歐洲美食攤位，德國香腸跟麵包店都會大排長龍，要早一點排隊購買，舞台表演非常好看，有小朋友到大人的舞蹈表演，表演服飾也都非常精緻，在市集中，一口德式香腸一口德式燉酒，感覺就像是來到德國一樣。」

舞台部分除了有德國傳統表演，下午2點半則有歌劇演唱家Liliane Cromer 以及J. Raymond Myers 的演出。市集舉辦時間為12月9日，上午11時到晚上9時，免費入場，舉辦地點位在山景城市政廳廣場（Mountain View City Hall Plaza）。

市集的舞台演出多以傳統的德國舞蹈演出，集結在灣區的德國舞蹈團體。（主辦單位提供）
市集的舞台演出多以傳統的德國舞蹈演出，集結在灣區的德國舞蹈團體。（主辦單位提供）
夜幕降臨更顯市集的聖誕氛圍，每個小攤位前都有歐式木框與聖誕裝飾，擺放的商品也都圍...
夜幕降臨更顯市集的聖誕氛圍，每個小攤位前都有歐式木框與聖誕裝飾，擺放的商品也都圍繞聖誕節主題。（主辦單位提供）

德國 聖誕節 灣區

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