北加州和南台灣高中生線上雙語交流 探討「AI人工智能的影響」

在庫市-台中友誼城市協會主辦2023年北加州和南台灣高中同學線上雙語交流會。（主辦單位提供）

庫比蒂諾-台中友誼城市協會主辦2023年北加州 和南台灣高中同學「線上雙語交流會」，矽谷灣區的Branham、Cupertino、Kehillah Jewish、Leigh、Lincoln、Prospect、Valley Christian High School與台灣國立屏東高中、南一中共20多名學生，透過網路連線，隔著時差，探討當下熱門話題「AI人工智能 的影響」，內容有自動駕駛、娛樂、餐飲領域。

庫市-台中友誼城市協會會長胡威妮表示，台美學界交流並沒有因為過去幾年的疫情 而停止，反而開啟了每年一次的線上雙語活動，希望所有同學都可以用自己的母语和一門外語來表達看法、互相交流。胡威妮說，由於活動深受同學、老師和校長們的喜愛與好評，未來可能改為每半年辦一次。

受邀出席的巴羅阿圖市長顧錦珍（Lydia Kou）致詞時表示，作為移民，她在蘇丹、關島和加州的生活經歷，讓她可以聽懂多種不同語言，除了英語外，阿拉伯語、日語、英語、粵語、國語甚至上海話她都聽得懂。她認為，語言環境對於學習外語非常有重要，鼓勵學生走出自己的國家，到異國沈浸式學習語言，尤其是在年輕的時候，可以接受得更快。

駐舊金山經文處教育組長董慶豐表示，線上會議對兩邊的學生來說只是一個開始，希望日後透過更多合作，讓學生們互相了解，到彼此的國家，面對面交流，「希望台灣學生到美國念書，美國學生到台灣念書，不同的經驗、不同的文化，大家更了解，創造新的idea，彼此結成朋友。」

南灣僑教中心主任莊雅淑表示，自兩座城市結為友誼城市以來，一直致力推動了許多交流活動，促進了台美之間7年的互訪與交流。她說：「世界是一個地球村，語言是開啟世界的鑰匙。相信透過這樣有意義的活動，一定能夠促成台美之年輕人相互分享，認識台灣多元文化。」

屏東高中校長陳國祥表示，感謝牽線讓南台灣的孩子有機會參加這樣的交流活動，「對於兩高中的孩子都是非常寶貴的經驗」。他引用羅賓遜所說的「如果你不準備犯錯，你永遠不會想出任何原創的東西。」鼓勵學生們勇敢參與交流。