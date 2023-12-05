曹興誠台美連線數千人參與 呼籲用選票守護台灣民主

聯華電子創辦人曹興誠表示，保護台灣的民主與自由唯一方法，就是回台投票守護台灣。（主辦單位提供）

北加州 台灣同鄉聯合會12月02日邀請聯華電子創辦人曹興誠參與「台僑有約」線上直播活動，吸引數千人上線觀看，並開放線上問答，現場Q&A踴躍。曹興誠表示，保護台灣的民主與自由唯一方法，就是回台投票 守護台灣，防堵中共 勢力進入國會。當日線上出席者有金山灣區僑教中心主任莊雅淑、北加州台灣同鄉聯合會長張正邦，副會長陳文羿，主持人為TaiwanNext Foundation 執行長謝凱婷。

曹興誠表示，中共近年經濟成長有很大的問題，中國對於全世界的經濟逐漸斷鏈脫鉤，從原本的戰狼外交放緩，採用低姿態與美國和談。他相信中國國家主席習近平對台灣的威脅暫時可以放心，不會發生台海戰爭。

但另一個面向，美國全國上下對於中國行徑非常反感，有77%美國人認為中國是敵人，有72%傾向若中國侵略台灣，希望美國承認台灣是個國家，並有69%希望有台海危機時，美國能派軍協助台灣。日本也表示「台灣有事就是日本有事」，承諾會協防台灣。

曹興誠說，依據上述兩項原因 ，中國內部經濟問題與國際社會對台灣的高度支持，未來十年台灣應該沒有戰爭疑慮。但他也提到，中國會採取滲透和選舉的方式，若民進黨不能繼續執政，等同於台灣廢掉國防國安，並且面臨國民黨力推縮短兵役和大量中國人來台就讀的問題，呼籲大家更要防堵中共利用台灣對內勢力瓦解台灣的國防。

曹興誠當天也提到要用演進和啟蒙的觀念來對抗中共。18世紀啟蒙運動有很大的演進，尊重個人的信念、信仰和財產，因此要建立民主、自由、人權社會，並用理性與科學來幫助民主社會，鼓勵專業能力與分工合作，有公平公開的市場。

他表示，過去幾十年努力下，台灣已進化為民主社會，走在光明前途的道路上，而中國還身處過去時代的思維，與民主社會背道而馳，就如同人與猿猴，啟蒙與愚昧。曹興誠說，台灣人應秉持此觀念來解釋統獨問題，並支持台灣走向更光明的自由未來。

曹興誠指出，台灣目前面臨認知作戰相當嚴重，呼籲全球的台灣人回家投票，將總統、政黨與立法委員三票投民進黨，確保執政能力，防堵中共勢力進入國會，並用手中的選票保護台灣民主與自由。