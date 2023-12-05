廢排華法案80周年紀念會 趙美心：聯邦立法 豁免佛州限華人買房政策

聯邦眾議員克里斯納莫托西說，希望華人社區認同、融入美國社會，踴躍投票和參選。（記者劉先進╱攝影）

為紀念美國「排華法案」廢止80周年，全美各地多家華人 組織5日在華府國會山聯合舉辦廢除排華法案80周年紀念大會 (CRCEA80)，題為「推動所有美國人的民權，防止歷史倒退」。26個州的400多位社區領袖出席。聯邦眾議員趙美心說，須不斷戰鬥，不能讓歷史重演。她和眾議員格林（Al Green）聯合提出「不動產歧視豁免法案」，希望在聯邦層面高於佛州以中國等國籍為由禁止或限制個人購買不動產等的州法律。

白宮代表、美國華裔 貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai），聯邦參議員達克沃思（Tammy Duckworth），聯邦眾議員劉雲平、孟昭文，克里斯納莫托西（Raja Krishnamoorthi）、羅康納（Ro Khanna），馬里蘭州華裔第一代移民 眾議員齊麗麗（Lily Qi），威斯康星州非裔商會主席霍普斯金（Ruben Hopkins），馬里蘭州大學教授徐元音（Madeline Hsu）等出席。

克里斯納莫托西說，排華法案是美國歷史首個禁止一個民族成員移民的法律，可謂大錯特錯。違反國家座右銘「合眾為一」（Out of Many, One）。1943年廢除「排華法案」。但在1965年前，每年僅105名華裔獲准移民。直到1965 年，前總統強森（Lyndon Johnson）進行大規模移民改革，華裔移民才完全受歡迎。「我們慶祝廢除排華法案，也需要更多美籍華人認同、融入美國之舉。2020 年人口普查表明，美國華人社區是增長最快的社區之一。需要大家踴躍投票，更多華裔競選州參議員和國會議員。」

趙美心說，反華情緒、反華言論和反華政策上升，從針對中國研究人員和科學家並進行定性的提案，到試圖限制中國移民財產所有權的新的外國人土地法。美中關係緊張導致損害國內社區的政策急劇增加。大家目前正在反擊美國各州和國會中許多旨在限制華人民主社區土地所有權的規定。這些法規希望回到排華法案時代。而在佛州等一些州，法律已生效。到本月底，已擁有房產的中國公民將被要求登記房屋和企業。自20世紀初以來，從未見過如此的種族主義和歧視行為。

「我們不能讓歷史重演。我最近和國會議員格林（Al Green）聯合提出『不動產歧視豁免法案』，將在聯邦層面優先於佛州以中國等國籍為由禁止或限制個人購買不動產等的州法律。並責成司法部長和司法部負責執行。法案規定，基於公民身分歧視個人和鼓勵種族貌相的州法律，將在聯邦層面上得到豁免。」

美國華裔精神健康聯盟(MHACC)是北加灣區唯一籌辦此次活動的組織。負責人彭一玲（Elaine Peng）說，活動圓滿成功，表現出全國華裔社區對此事的關注和熱忱。當天還新鮮出爐紀念廢除排華法案80周年大會郵政首日封及紀念卡。140多年前的排華法案在80年前被廢除，給華人帶來翻天覆地的影響。特別經歷疫情危機和仇亞風潮後的今天，活動意義重大，凝聚華裔左中右派的社團，展示出華人並非一盤散沙。希望華人適應美國社會，開創護異求同的新境界，開啟華人社區的新篇章。