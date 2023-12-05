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羅達倫宣布參選 角逐加州第16選區國會議員

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
羅達倫宣布競選國會議員。（羅達倫辦公室提供）
羅達倫宣布競選國會議員。（羅達倫辦公室提供）

今天加州眾議員羅達倫（Evan Low)正式宣布參選位於矽谷核心地帶的加州第16選區國會眾議員席次。羅達倫從2014年起代表矽谷出任加州眾議員，也是加州議會史上最年輕的亞裔成員。此前他曾擔任南灣金寶市議員和市長。此次參選國會議員，他贏得了代表加州的現任國會議員羅康納（Ro Khanna ）、趙美心（Judy Chu)以及高野（Mark Takano）的支持。

「在整個公共服務任職期間，我都在保護最弱勢的群體，並為建立合作解決我們時代最大的挑戰而努力，」羅達倫說，「我參選國會議員的現在，正是矽谷和美國面臨轉折的時刻。我們的地區需要一個代表來領導，保證我們在全球的競爭力，打擊仇恨，為弱勢群體發聲，保障生育自由，將降低社區犯罪率列為工作重點，並且要保證中產階級可以再次能夠在自己工作的地方買得起房子和養活一家人。」

「讓我們一起引領矽谷進入一個擁有無畏的領導力的新時代。這就是我激動地宣布參選的原因，也是我相信我們的社區會繼續聯合起來支持我們的競選活動的原因。」

國會議員羅康納表示：「我非常驕傲能為羅達倫前瞻性的國會競選活動背書。羅達倫生長於矽谷，並致力於為矽谷多元化的家庭服務。在加州議會，他在縮小科技、創新、公共政策的差異，建設更環保的經濟，以及為基本人權鬥爭方面都站在了最前面。我知道他會成為國會中的一個非常棒的夥伴。」

加州 矽谷 眾議員

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