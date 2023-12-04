Levi‘s繼承人競選市長 羅瑞德想讓下一代繼續以舊金山為榮

羅瑞德表示，競選市長職位，是為了子女以及舊金山的下一代，可以繼續以舊金山的創新繁華為榮。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）4日在華裔 社區領袖為其舉辦的競選活動中向本報表示，之所以競選市長職位，是為了子女以及舊金山的下一代，可以繼續以舊金山的創新繁華為榮。 他將華裔社區關心的公共安全、小商業的復甦作為首要競選綱領，並表示，如成功當選，會將納稅人供養政府的局面，扭轉為市政府應像為客戶服務般為市民服務。

對於自己政治新人的身份，羅瑞德回應，雖然沒有擔任過具體的民選官員職務，但是有豐富的經歷與多屆舊金山市長合作，通過各種項目支持社區發展和建設。 2013年，他成功參與灣區第50屆超級碗的舉辦。 時任市長的李孟賢（Ed Lee）任命他為主辦委員會主席。他為委員會籌集超過1300萬元，用於建設低收入社區。 2017年他曾為北灣山火舉辦籌款活動，心繫社區。

46歲的羅瑞德也是反貧困非營利組織「Tipping Point」的創始人。其中一個發展項目，是在舊金山Soma區Bryant街為無家可歸者建造145個單位的公寓。 他認為，市府領袖應對遊民 與毒品危機負責。

羅瑞德表示，競選的最大動機是，舊金山面臨的不確定因素逐漸成為常態。 他無法再痛心的看到街上有精神疾患的遊民得不到妥善的安置。 舊金山警員的數量得不到保障，舊金山小商戶們正在面臨的困境遲遲得不到解決。 羅瑞德說，「我們需要做的工作還有太多，更不想看到自己的子女或是下一代舊金山人去世界各地旅遊回來後，不再以舊金山的繁華創新先進為榮。」

羅瑞德出身牛仔褲始創人Levi Strauss企業家族，也是舊金山城內知名的慈善家。 羅瑞德的母親哈斯 (Mimi Haas) 持有Levi‘s 40%的股份，父親 Rabbi Brian Lurie)是舊金山猶太社區聯合會的執行董事。 羅瑞德育有一子一女。