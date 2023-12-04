巴洛阿圖兒童博物館 加州恐龍花園開放

小朋友可以觸摸攀爬，了解甲龍的真實模樣。（記者孫愛薇╱攝影）

巴洛阿圖兒童博物館 暨動物園（The Palo Alto Junior Museum & Zoo ,JMZ）日前開放了「加州恐龍 花園」（California Dinosaur Garden），設計以孩童的角度出發，讓小朋友不僅用眼睛觀察，還能用雙手探索恐龍的知識與奧祕，開園後廣受家庭的喜愛。

博物館的展覽總監Tina表示，「加州恐龍花園」歷時超過五年的準備，中間一度遇到新冠情而有所延宕。幸好在今年秋天終於成功開園，將加州恐龍放到孩子的面前。

花園內展示真實尺寸的恐龍模型、史前植物和互動展覽 ， 其中化石挖掘，是以模擬的恐龍化石藏在沙堆中，讓孩童以刷子和考古用具，尋找恐龍的遺骸。花園中還有一隻甲龍模型，可以供小朋友們觸摸攀爬，了解真實恐龍的模樣。

Tina說，在博物館成立之前，花園內就已經聳立了中間的加州紅木，一直到這個展區規畫時，就用加州紅木來呈現6600萬年前白堊紀時期的恐龍生活場景。為了確保展區內的恐龍與生活場景的完整重現，園區內的植栽也都是有做過挑選，大多以蕨類植物為主。

第一次帶小朋友來到展區的華人家長Harry表示，這個恐龍展區做的很精緻，有很多知識可以讓小朋友可以接觸恐龍。小朋友非常喜歡玩刷恐龍化石的沙區，一待就可以待很久。