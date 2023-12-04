聖縣認養寵物計畫 可愛垂耳兔也在列

可愛的英國垂耳兔Flops，有著白色混著棕色的斑點紋。（聖縣動物收容所官網）

年節將近，聖他克拉拉縣的動物收容所也在為所內的流浪動物尋找溫暖家庭。除了一般大眾所認知的貓狗動物外，動物收容所公布所內還有可愛的垂耳兔以及烏龜，需要民眾的認養。為了增加認養率，動物收容所還推出免領養費活動，希望能在年節時刻，為流浪動物找到家。

動物收容所內其實有許多民眾意想不到的動物，也是收容所的收留對象之一，民眾所棄養的寵物不只有貓狗，還有像是馬匹、烏龜、天竺鼠等，都是有可能流落到動物收容所，經過所方的照護後，等待愛心家庭的收留。

目前收容所內大約五隻毛茸可愛的兔子急需民眾的認養，像是名為「Flops」的可愛英國垂耳兔（English lop），11月15日才剛住進收容所，以及才八個月大的兔子「Dasher」，Dasher在抵達收容所時，身上的毛都打結和眼睛也發炎，目前都已經獲得所方細心照顧康復，等候愛心家庭的收養。

平日到動物收容所內領養動物，一般需要90到120元的領養費用。但是所內目前推出即日起到1月3日止，辦理領養所內的流浪動物，可免除領養費活動，這些可以被領養的寵物都已做了結紮手術、植入身份晶片 、完成符合年齡的疫苗 接種、以及驅蟲去蝨等工作。

動物收容所呼籲民眾「以認養代替買賣」，有太多的寵物們因為各種原因被前家人拋棄，被送到動物收容所等待下一個家庭的團聚。所方希望在闔家團圓慶祝的時刻，這些可愛的動物們也能等待到和他們有緣份的家人。