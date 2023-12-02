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北加華翁遭搶劫致死 1嫌釋放後未現聽證會人間蒸發

記者劉先進 ／屋崙即時報導
75歲的香港移民何伯兩年半前在搶劫中摔倒、不幸死亡。事發後，不少民眾自發到現場悼念。（記者劉先進 ／攝影）
75歲的香港移民何伯兩年半前在搶劫中摔倒、不幸死亡。事發後，不少民眾自發到現場悼念。（記者劉先進 ／攝影）

75歲的香港移民何伯（Pak Ho）兩年多前在搶劫中摔倒、不幸死亡。女兒Amy Ho在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的受害者會議上表示，其中一個嫌犯謀殺罪名不成立、搶劫罪名成立後，與地檢長辦公室達成認罪協議，刑滿釋放，本應出現在案件聽證會上，卻消失得無影無蹤。Amy Ho說：「我震驚的是，他才剛被釋放，沒人知道他在哪裡。我希望有整個系統跟進，幫助他戒掉毒癮，完成康復。」

2021年3月9日住在亞當斯角（Adams Point）社區的何伯，外出散步晨練，遭遇28歲的貝利（Teaunte Bailey）和59歲的布里頓（Demetrius Britton）搶劫，在搶劫過程中，何伯不幸摔倒，頭部撞在水泥地上，因傷勢過重死亡。當時貝利為搶劫犯，而布里頓是開車的人。根據地檢長辦公室新聞通稿，陪審團裁定貝利一級和二級謀殺重罪、搶劫罪名成立，他被判處32.4 年至終身監禁，布里頓的一級和二級謀殺罪名不成立。 

何伯案件有兩個嫌犯，貝利被判處有罪，在監獄服刑。布里頓承認搶劫罪，但謀殺罪名不成立，他在監獄羈押一段時間，與阿縣地檢長辦公室達成認罪協議，只要同意，就會刑滿釋放。

Amy Ho表示，布里頓本該回去報到，參加她父親案件的量刑聽證會，但居然又捲入屋崙其他地區的另一起犯罪，類似闖入一輛車之類的低級別罪行，最終沒被起訴，獲得重新釋放。之後布里頓再沒出現在聽證會上，也無人知道身在何處。Amy Ho說：「對我來說，有點震驚，怎麼會這樣？有人剛剛被釋放，沒人知道他在哪裡。他之前有過毒癮。我完全不了解這個人，不知道他是否有住房。在此之前他是遊民，所以我想他仍然無家可歸。」

Amy表示，對於高級別犯罪，通常各界有設置重返社會的計畫，以確保一旦某人被釋放，就會承擔某種責任，但以她所經歷的事件來說，布里頓未出現在聽證會上，人也消失，「這帶來一種挫折感。從另外一個角度看，我們希望能幫助他，讓他不會犯任何更多的罪行。希望他得到癒合，找到安家之所，針對毒癮進行康復治療。但如果沒人知道下落，甚至不知道該怎麼幫。他就這樣被釋放，沒有任何後續行動，這讓我很震驚。」

當天的網路會議上，有多名其他案件受害者發言，提及作為受害者，面臨系統性障礙等問題。阿縣地檢長官善貞表示，地檢長辦公室為超過2萬2500名受害者及其家人提供服務，並幫助處理包括索賠在內的超過75萬的賠償要求，辦公室為減少各部門積壓的大量案件，已多增聘12名受害者倡導者，希望為受害者提供最大的服務支持。

她說，包括聘請了三位會講粵語和國語的亞太裔受害者倡導者，並強調，冰凍三尺非一日之寒，系統並非一天內崩壞的，也不可能一天修好。她正在傾聽受害者家人的意見，以修復破碎的系統，並說：「聽到人們確實希望有更多的選擇或案件的解決方案，這鼓舞人心。因為這正是我們在這裏提供創造更多選擇和機會的地方，我們可以解決問題。必須有替代監禁的方法，因為監禁對任何人都不起作用。」

官善貞提到，希望和社區組織合作，解決槍枝暴力、家暴、虐待兒童、自殺等問題。「人們通常不承認，死於槍枝暴力的大多數人都是死於自殺。必須從司法的角度出發，研究如何防止拿到槍枝，尤其是當人們有精神健康問題時。」

75歲的香港移民何伯（Pak Ho）兩年多前在搶劫中摔倒、不幸死亡。貝利（Tea...
75歲的香港移民何伯（Pak Ho）兩年多前在搶劫中摔倒、不幸死亡。貝利（Teaunte Bailey）為搶劫實施者。（警方供圖）
何伯遇害的社區平常頗為平靜。（記者劉先進 ／攝影）
何伯遇害的社區平常頗為平靜。（記者劉先進 ／攝影）
75歲的香港移民何伯兩年多前在搶劫中摔倒、不幸死亡。布里頓為（Demetrius...
75歲的香港移民何伯兩年多前在搶劫中摔倒、不幸死亡。布里頓為（Demetrius Britton）搶劫駕駛者。（警方供圖）
（記者劉先進 ／攝影）
（記者劉先進 ／攝影）

監獄 亞當斯 家暴

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