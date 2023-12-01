華人疫情中神奇再就業 免費培訓後兩周收50個offer

香港移民鄧少林疫情中失業。報名參加DHTI的免費培訓，經過學院幫助，轉介學習助理護士課程，一畢業，在兩周時間內收到50個錄用通知。（記者劉先進／攝影）

新冠疫情猛烈衝擊下，擔任一國際公司區域經理的香港移民 鄧少林（Bobby Tang）忽然失業，考慮要照顧86歲的年邁父親，他在朋友鼓動下，報名參加屋崙華埠非營利機構多元化健康培訓學院（Diversity in Health Training Institute，簡稱DHTI）免費培訓，經過學院幫助，轉介學習助理護士課程，一畢業，兩周內就收到50個錄用通知（offer）。他說：「以前是我找工作，現在變成工作找我，還有選擇的空間。」

DHTI執行總監曹素平（Suphain Htang）、運營總監陳誠義（Nghia Tran）說，阿拉米達縣前華裔議員賴燕萍（Alice Lai-Bitker）在2011年創建DHTI，使命是擴大醫療保健勞動力並使其多樣化，特別是對於那些母語非英語的移民，他們可能有醫療保健方面的背景。

該組織為移民提供免費的職業指導和基於知識的培訓、學校合作夥伴推薦、導航支持、工作準備研討會以及實習和就業安置機會，幫他們從事醫療保健職業。透過各種計畫和項目，DHTI共為來自68個國家的1500多名移民、難民和受庇護者提供服務，他們使用的語言超42種，包含中文（粵語、國語）、越南語等。

目前，該機構有入門級課程，幾乎所有華裔移民都有資格就讀。DHTI表示，不少移民都是兼職，若是母親要來上課，同時需照顧孩子，組織可以提供保姆津貼，甚至是交通和電腦設備等支持。

許多亞裔長者喜歡居家養老，可以吃熟悉的食物，留在熟悉的環境，照顧老人的任務常落在家庭成員身上，但並非所有家庭成員都接受過正確處理藥物、安全、洗澡、正確的身體力學等方面的培訓。由於工作需要，許多人沒有足夠的能力長期承擔這些護理職責。

面對這些挑戰，華裔捐贈者趙冬妮（Tonia Chao Hsieh）資助 DHTI 打造中文（國語和粵語）以及英語的護理人員管道，也就是天使 護工項目（Angel Caregivers），以提供家庭護理、臨終關懷、生活輔助和私人護理服務。感興趣的華人 朋友可以報名（https://www.dhti.org/angel-caregivers/#courses）。

2022 年冬季，DHTI收到100份參加天使護工項目的申請，前十名申請者被選中，他們完成培訓並被推薦給雇主。到2023年初，加州耆老服務局提供資助，目前有123人參與天使項目，鄧少林就是其中之一。

鄧少林說，他之前擔任國際公司區域經理，管理中國、加州等區域的300多人。2020年疫情後，政府要求就地避疫，公司暫時停業，沒有工作，有朋友鼓動他一起報名參加DHTI的免費課程，考慮到要照顧86歲父親，他決定試一試，沒想到，就此改變人生軌道。

他先後學習了DHTI的基礎課程、天使項目課程，並在該機構的幫助下，轉介培訓助理護士課程。他學到，照顧長者並非表面工作，他說：「以前照顧父親，以為讓老人吃飯、上洗手間就夠了。其實有很多深入的功夫。怎麼和長者聊天，怎麼鼓勵他們運動，幫助洗澡時如何觀察皮膚、了解身體狀況等，都大有學問。」他說，上課時學業繁重，在DHTI幫助下，華人組成小組分享心得，找工作寫簡歷，DHTI也找到有經驗的人傳道解惑。