佳節到 矽谷灣區節日賞燈10個好去處推薦

聖荷西市中心的公園裡的聖誕節。(取自www.christmasinthepark.com)

聖誕節 怎麼能沒有彩燈的裝飾呢?年底去賞燈是必不可少的節慶活,世界日報整理灣區各地10處賞燈好去處,其中有很多都是免費的,快約上親朋好友,一起去體驗如夢如幻的光影,感受濃濃的節日氛圍吧!

舊金山

吉拉德里廣場(Ghirardelli Square):聖誕節期間的Ghirardelli廣場,有燈光展示、現場音樂、電影放映、以及更多節日活動,是舊金山市内實現冬季幻想的絕佳去處。

東灣

發光的奧克蘭動物園 (Glowfari at Oakland Zoo):晚上在奧克蘭動物園漫步,可以邂逅巨型發光大象、老虎、蝴蝶,甚至恐龍,非常適合拍照。

Ruth Bancroft苗圃燈光花園(Garden of D'Lights at Ruth Bancroft Nursary):D'Lights花園占地3.5畝的仙人掌、多肉植物和樹木,在閃爍的燈光下仿佛進入仙境一般。

中半島:

費羅麗莊園(Filoli Estate):費羅麗莊園因為APEC期間的拜習會成為熱門打卡地。而節日期間,花園和建築都會張燈結綵,還有一條可以步行穿過的210呎長的燈光隧道。

巴洛阿圖聖誕樹巷(Palo Alto’s Chrstimas Tree Lane):這裡的居民已經將聖誕樹巷的傳統延續了82年。他們的前院裝飾優雅精緻,散發著老式魅力。

南灣

瓦索納湖縣立公園光之幻想(Fantasy of Lights at Vasona Lake County Park):Fantasy of Lights給人們提供了從車內欣賞節日彩燈展的選擇。駕車穿過全長1.5哩的燈光秀,是一項愉悅且輕鬆的體驗。

公園裡的聖誕節(Christmas in the Park):Christmas in the Park是聖荷西一年一度的節慶傳統,融合燈光、音樂、娛樂為一體,全方位的節日體驗。