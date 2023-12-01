佳節到 矽谷灣區節日賞燈10個好去處推薦

聖荷西市中心的公園裡的聖誕節。（取自www.christmasinthepark.com）

聖誕節 怎麼能沒有彩燈的裝飾呢？年底去賞燈是必不可少的節慶活，世界日報整理灣區各地10處賞燈好去處，其中有很多都是免費的，快約上親朋好友，一起去體驗如夢如幻的光影，感受濃濃的節日氛圍吧！

舊金山

吉拉德里廣場（Ghirardelli Square）：聖誕節期間的Ghirardelli廣場，有燈光展示、現場音樂、電影放映、以及更多節日活動，是舊金山市内實現冬季幻想的絕佳去處。

東灣

發光的奧克蘭動物園 （Glowfari at Oakland Zoo）：晚上在奧克蘭動物園漫步，可以邂逅巨型發光大象、老虎、蝴蝶，甚至恐龍，非常適合拍照。

Ruth Bancroft苗圃燈光花園（Garden of D'Lights at Ruth Bancroft Nursary）：D'Lights花園占地3.5畝的仙人掌、多肉植物和樹木，在閃爍的燈光下仿佛進入仙境一般。

中半島：

費羅麗莊園（Filoli Estate）：費羅麗莊園因為APEC期間的拜習會成為熱門打卡地。而節日期間，花園和建築都會張燈結綵，還有一條可以步行穿過的210呎長的燈光隧道。

巴洛阿圖聖誕樹巷（Palo Alto’s Chrstimas Tree Lane）：這裡的居民已經將聖誕樹巷的傳統延續了82年。他們的前院裝飾優雅精緻，散發著老式魅力。

南灣

瓦索納湖縣立公園光之幻想（Fantasy of Lights at Vasona Lake County Park）：Fantasy of Lights給人們提供了從車內欣賞節日彩燈展的選擇。駕車穿過全長1.5哩的燈光秀，是一項愉悅且輕鬆的體驗。

公園裡的聖誕節（Christmas in the Park）：Christmas in the Park是聖荷西一年一度的節慶傳統，融合燈光、音樂、娛樂為一體，全方位的節日體驗。