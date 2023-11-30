國際傑人會世界總會舉辦總會長連任暨理事宣誓就職典禮

國際傑人會世界總會長吳毓苹和2024年新任世界副總會長合影。（主辦單位提供）

國際傑人會世界總會11月18日在台灣台中寶麗金會館，舉行2024年總會長連任暨理事宣誓就職典禮，由長年僑居舊金山、2023年現任世界總會長吳毓苹連任2024年總會長，連任典禮邀請1997年總會長暨台北龍山寺董事長黃書瑋監交。

典禮當天同步舉行2024年理事及組織八處處長宣誓就職，觀禮者包括靜宜大學校長林思伶、校友服務中心執行長汪凱彰、世界前總會長黃書瑋、柯雨財、林柏根、葉論飛、陳國書、傅忠雄，阿根廷代表李茂勇、非洲代表明翠中、美國洛杉磯代表楊綺真、美國北加州 代表吳明政、香港總會代表梁華、何楓群等。

林思伶表示：「這是第二次參加傑人會交接典禮，傑人會是注重道德品格的社團，如同國際社會大學，與一般大學培養道德品德一樣。」黃書瑋表示：「傑人會於1968年創立，目前發展到國際各地，吳毓苹任副總會長期間輔導成立九個分會，現在當總會長任內已成立六個分會，值得讚許。」

吳毓苹表示：「國外創會非常辛苦，要花費相當多的人力、物力、時間，常是頂著鋼盔向前衝，目前國際傑人會世界總會全球共有70個分會；2023年接任世界總會長，上任世界總會長以來，今年四月成立美國芝加哥和平分會及西雅圖分會，七月成立英國倫敦、荷蘭海牙分會，八月成立澳洲維多利亞分會，十月在中華民國 總會努力下成立了嘉義分會，希望2024年任內完成80個分會。」

吳毓苹有鑑於國際傑人會是根據中華文化四維八德為基礎，以服務社會、助人邁向傑出為任務，促進社會大同為終極目標。全球各大都會 華裔人才眾多，可以吸收為國際傑人會未來的生力軍。吳毓苹指出，2024年將延續「傑人文化、榮耀傳承、改革創新、發揚光大」年度主題，繼續推廣。