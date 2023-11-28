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北加矽谷推出最新低價共乘服務

記者徐蓓蓓╱聖他克拉拉縣即時報導
聖縣開通Silicon Valley (SV) Hopper的全新共乘服務。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
聖縣開通Silicon Valley (SV) Hopper的全新共乘服務。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

一項名為Silicon Valley (SV) Hopper的全新共乘服務，現在開始在聖他克拉拉市和庫比蒂諾運營。雖然這項服務目前只侷限在聖他克拉拉南部地區，但計畫會擴展到北部。

單程票價定在3.5元，長者、學生、殘障人士和低收入者可享有1.75元的折扣票價。到12月20日之前，前5次的乘坐都免費。多一個乘客要多加1元。這個價位相比Uber和Lyft要便宜不少，但目前服務區域和時間都有限制。

據悉，這項服務是聖他克拉拉市、庫比蒂諾市、矽谷電力公司（Silicon Valley)以及加州運輸廳(California State Transportation Agency)的共同合作項目。

2022年，聖他克拉拉市和庫比蒂諾獲得了大約850萬元撥款來繼續庫比蒂諾現有的即時接駁車項目，並且成立「零排放」車隊、將服務擴展至聖他克拉拉市。

Silicon Valley (SV) Hoppe的初衷是要成為兩市居民方便和可負擔的交通選項。因為是即時服務，用戶可以根據需要來預約，然後在指定地點上車。目前運營時間是周一到周五早7時到晚7時，周六早9時到晚5時，只接受信用卡或借記卡支付。

經常被預定前往的目的地包括迪安薩學院（De Anza College）、庫比蒂諾主街（Main Street）、中央公園圖書館、聖他克拉拉市中心、聖他克拉拉長者中心、聖他克拉拉大學、Valley Fair等；也包括附近山景城Caltrain 車站、桑尼維爾Caltrain 車站和聖他克拉拉Caltrain 車站這樣的交通樞紐。

Silicon Valley (SV) Hopper的網站形容這項服務是「像計程車、但更好。」訪問https://city.ridewithvia.com/hopper網站、下載手機程式就可以方便使用了。

聖他克拉拉縣最新低價共乘服務（記者徐蓓蓓╱翻攝）
聖他克拉拉縣最新低價共乘服務（記者徐蓓蓓╱翻攝）

低收入 加州 矽谷

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