布置聖誕樹 防火務必多留心

聖誕樹增添節日氛圍的同時帶來火災隱患。（Getty Image）

感恩節剛過完，就到了裝飾聖誕樹的時候。聖誕樹增添節日氛圍的同時，也帶來火災隱患，年年都有聖誕樹引發火災的事故發生。民眾最好閱讀聖誕樹安全提示，確保節日期間安全。

如何選擇聖誕樹

選擇人造樹時，請注意以下幾點：

1.確保樹有防火塗層。貼著「防火」標籤，並不意味著樹木不會著火，但代表樹木的塗層可抵抗燃燒並應該很快可以熄滅。

2.自帶燈的樹可能會被召回，例如出現裸露電線，很容易著火。如果選擇帶燈的樹，檢查是否有召回的訊息。每年至少查詢一次是否有召回，當發現新問題時，即使是舊產品，也可能會被召回。

選擇真樹時，請注意以下幾點：

1.新鮮的樹是綠色的。避免棕色或黃色針葉的樹木。

2.挑選針葉堅固的樹。針葉很難拔下來，不易折斷。 在地面上敲擊時，樹不會掉落很多針葉。

3.新樹的樹幹底部黏有樹脂。

4.留意樹幹和樹枝上有綠色的樹木。一些種樹者可能會給樹木噴上綠色油漆，使它們看起來更有吸引力，這種假的樹木可能早已枯了，很容易著火。

如何擺放聖誕樹

搭建和照顧的方式將影響樹木壽命、美麗程度以及安全程度。 搭建時請注意以下幾點：

1.從樹幹上切掉兩吋。 將樹放在支架上之前，以45度角將樹幹切掉兩吋。 暴露出新鮮木頭，以便更好地吸水。澆水充足的樹木不太可能著火。

2.遠離熱源，如壁爐、散熱器、蠟燭、散熱口、木火爐、照明設備等，至少保持三尺的距離。

3.遠離樓梯，以防起火後火勢迅速蔓延上樓梯並失去控制。

4.不擋任何出口或門。

5.樹木支架中注滿水，並每天檢查水位。根據需要澆水。剛砍伐的樹木在最初24小時內會吸收大量水分。

6.購買大小合適、堅固的樹木支架，把樹固定牢靠，也可以使用細鋼線將樹木固定在牆壁或天花板上。

如何安全地為聖誕樹上點燈

幾乎三分之一的家庭聖誕樹火災是由電氣問題引起的。點燈時請注意以下幾點：

1.僅使用合格測試實驗室列出的燈。

2.切勿使用點燃的蠟燭來裝飾樹木。

3.每個延長線不得使用超過三組的標準尺寸燈組。每個插座僅使用一個延長線。

4.離開家或睡前關掉樹上的燈。

5.使用前檢查所有燈組，是否有破損或破裂的插座、磨損或裸露的電線或鬆脫的線。丟棄損壞的燈組。

6.小心放置電線，勿放在地毯下，電線可能會過熱。 將電線放置在家具後方或下方時要小心，壓到的電源線可能會磨損和短路。

7.使用LED燈，可以消耗更少的能量，而且不會變得那麼熱。

如何安全處置聖誕樹

假期結束後，請立即處理掉聖誕樹。樹木維持的時間愈長，火災的危險就愈大。

1.不要將老樹存放在家中或車庫。

2.購買後一個月內或當樹開始掉針葉時就要丟棄樹木。

3.正確處置聖誕樹，訪問www.SanJoseRecycles.org了解更多。

4.切勿在壁爐或木火爐中燃燒聖誕樹。 冷杉和松樹含有大量汁液，可能會爆炸。針葉也會快速而猛烈地燃燒。 火焰可能會失控，導致火花飛到整個房間，或引起煙囪火災。