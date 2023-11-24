賣場感恩節黑五折扣低 華人凌晨五點出門搶優惠

早上六七點天還沒亮，知名品牌店的門口消費者已經大排長龍起來。（受訪者提供）

感恩節享用火雞大餐過後，許多消費者就將目標放在一年一度的黑五 優惠活動。實體與線上的優惠折扣，都有其愛好族群，店家在價格上的下殺也讓喜愛購物的消費者買得過癮。

居住在東灣的Nini，因為今年屬意想買的商品比較多，決定在24日凌晨5時就起床趕往Livermore Premium Outlet大賣場：「早上六點抵達時，停車場已經差不多七成滿，交流道出口塞車。逛到早上七點時，有些店已經開始排隊，到了八點就是人山人海，很多知名品牌店如Adidas、Nike、 north face、Ralph Lauren等等都大排長龍。」

在Livermore Premium Outlet黑五折扣中，Tommy、Gap、Ralph Lauren kids 幾乎都是五到六折。有些商家還提供優惠疊加，就是原有的折扣外再加9折或8折，Nini分享到：「非常值得逛逛，一早去逛起來舒服很多。」