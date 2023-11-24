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先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放大招 華人搶到凌晨

賣場感恩節黑五折扣低 華人凌晨五點出門搶優惠

記者孫愛薇╱聖他克拉拉縣即時報導
早上六七點天還沒亮，知名品牌店的門口消費者已經大排長龍起來。（受訪者提供）
早上六七點天還沒亮，知名品牌店的門口消費者已經大排長龍起來。（受訪者提供）

感恩節享用火雞大餐過後，許多消費者就將目標放在一年一度的黑五優惠活動。實體與線上的優惠折扣，都有其愛好族群，店家在價格上的下殺也讓喜愛購物的消費者買得過癮。

居住在東灣的Nini，因為今年屬意想買的商品比較多，決定在24日凌晨5時就起床趕往Livermore Premium Outlet大賣場：「早上六點抵達時，停車場已經差不多七成滿，交流道出口塞車。逛到早上七點時，有些店已經開始排隊，到了八點就是人山人海，很多知名品牌店如Adidas、Nike、 north face、Ralph Lauren等等都大排長龍。」

在Livermore Premium Outlet黑五折扣中，Tommy、Gap、Ralph Lauren kids 幾乎都是五到六折。有些商家還提供優惠疊加，就是原有的折扣外再加9折或8折，Nini分享到：「非常值得逛逛，一早去逛起來舒服很多。」

剛成為新手媽媽的Lulu，則表示非常不想凌晨出門去賣場排黑五優惠，改以線上的優惠折扣下單為主，「平時有在消費的網站，就會大約知道行情價，例如Stride Rite $19.95 就是可以入手的價錢。我還會上網找折價券搭配 Rakuten 現金回饋，將優惠做到折上折的疊加方式。」

不到八點天剛亮，Outlet已經擠滿準備購物的人潮。（受訪者提供）
不到八點天剛亮，Outlet已經擠滿準備購物的人潮。（受訪者提供）
灣區居民Nini早起搶黑五優惠，讓自己以超低優惠買進想要的商品。（受訪者提供）
灣區居民Nini早起搶黑五優惠，讓自己以超低優惠買進想要的商品。（受訪者提供）

黑五

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