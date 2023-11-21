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你知道嗎？聖誕節在窗台點蠟燭含義多 起源於殖民時代

記者徐蓓蓓／舊金山即時報導
聖誕節窗台燭光有多種含義。（Anne Nygård/Unsplash)
聖誕節窗台燭光有多種含義。（Anne Nygård/Unsplash)

11月開始，全美的家庭就開始用彩燈裝飾門廊，在前院草坪支起聖誕人物燈飾，或用射燈投射飄舞的雪花圖案到牆上，對很多家庭來說，聖誕燈飾和聖誕樹是一樣重要的。聖誕裝飾的爭奇鬥艷似乎一年比一年熱烈，但也有人反其道而行之，只選擇在窗台上燃起一支蠟燭，這究竟有什麼含義呢？

據悉，聖誕節在窗台上放置點燃的蠟燭起源於殖民時代。人們在窗邊點燃一支蠟燭，表示對需要庇護或食物的過路旅人開放。有些歷史學家認為，這一傳統可追溯至愛爾蘭的天主教徒。在無法公開信仰天主教的時代，點燃的蠟燭暗示此處是一個安全的避難所。

時代變遷，聖誕季點燃蠟燭的傳統保留了下來。那麼今天這又有什麼含義呢？

一種解釋是悼念逝者。溫暖的燭光照亮窗外的黑夜，象徵著愛與光明的永不止息；如果是有信仰的人，燭光可能代表著無聲的祈禱。另一種解釋是祈禱節日裡缺席的家人平安歸來，燭光代表著大門永遠敞開，有人在等待他們歸來。

有些家庭會在特殊的日子比如孩子出生，訂婚或團聚時點燃蠟燭，代表給世界帶來新的光亮和希望以及美好的未來。

對於有宗教信仰的人來說，燭光也有多重意義。基督徒用點燃的蠟燭代表伯利恆星，引導東方三聖來到耶穌出生的馬廄，對另一些人來說，也可能代表基督之光或是上帝降臨於此。

不過對有些家庭來說，就是聖誕裝飾的一部分。在寒冷的冬季，燭光給人帶來溫暖也充滿了傳統的意味。

無論是出於宗教信仰還是其他原因，在窗台點蠟燭最好還是選擇沒有明火的LED蠟燭，傳統的蠟燭可能會點燃旁邊的窗簾等物，帶來火災隱患。

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