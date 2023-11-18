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Costco加州紐華克門市開幕 停車場一位難求

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Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

記者孫愛薇 / 阿拉米達縣即時報導
好市多紐華克門市的開幕，帶動東灣紐華克區域的消費經濟。（受訪者提供）
好市多紐華克門市的開幕，帶動東灣紐華克區域的消費經濟。（受訪者提供）

東灣居民期待已久的紐華克（Newark）好市多門市，原本預告10月底開幕，延宕到11月18日終於開幕，開幕一早消費者的人潮蜂擁而至，想搶在第一時間體驗新門市的服務。

居住在東灣的蔡先生在開幕當天一早抵達好市多紐華克門市， 對於當時的人潮狀況，他說到：「我們九點抵達時，停車位已經一位難求，只能停到旁邊的立體停車場。入口及現場人山人海，熱門商品、玩具區以及生鮮區更是寸步難行。」

對於新門市內的商品款式，他分享說：「現場折扣很多，感恩節的特價都已經標上。商場裡面有很多其他好市多最近不太容易找到的商品，比如迪士尼100週年紀念攝影機樂高，或是特殊造型的大型絨毛玩偶。」

因為是開幕第一天，整個商場特別清新明亮，連貨架的棧板跟地板都相當乾淨整齊，紐華克門市動員員工迎戰結帳區，雖然現場人潮眾多，櫃檯的結帳速度卻很快，包含自助結帳區的設立，也舒緩了結帳人潮，讓民眾無須等候結帳太久，倒是試吃攤位消費者大排長龍，甚至擠壓到購物動線空間。

蔡先生最後花了一個小時在門市中採買，略過採購生鮮及冷凍食品。他表示，人潮太多了也不想逗留太久，推車常常卡在一起，但整體還是令人滿意的，很高興好市多 能開來紐華克 ，將Newpark mall這區塊活絡起來。

消費者擠滿新開幕的紐華克門市，擁擠到購物推車經常會互相推擠擦撞。（受訪者提供）
消費者擠滿新開幕的紐華克門市，擁擠到購物推車經常會互相推擠擦撞。（受訪者提供）

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