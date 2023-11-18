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2023年APEC圓滿落幕 張忠謀與過半國家談話互動

記者江碩涵／舊金山即時報導
2023年APEC圓滿落幕，台灣領袖代表張忠謀17日在舊金山舉行國際記者會。（記者王子涵／攝影）
2023年APEC圓滿落幕，台灣領袖代表張忠謀17日在舊金山舉行國際記者會。（記者王子涵／攝影）

2023年APEC圓滿落幕，台灣領袖代表張忠謀17日在舊金山舉行國際記者會。張忠謀表示，他已成功傳達所有訊息，也與十多個國家領袖談話互動，並強調已強烈地表達台灣希望促進區域和平繁榮以及增加供應鏈韌性。至於拜習會宣布恢復軍事交流，張忠謀認為這是重要的消息，有助於舒緩美中的緊張情勢，至於他自己則沒有與中國大陸有任何的對話與交流。

張忠謀表示，他與美國總統拜登碰面，與拜登有相當多的互動但沒有正式的雙邊對談，就是一些社交對話與聊天，而他與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)兩人就多項議題交換意見，其中最重要的就是表達台灣強烈的希望，希望能促進區域和平繁榮，並在某種程度方面，強烈的表達台灣希望能增加更多供應鏈韌性。

至於拜習會宣布恢復軍事交流，是否對台灣造成長遠的安全影響。張忠謀表示，他認為這是一個很重要的消息，這應該有助於舒緩美國與中國之間的緊張情勢。至於是否有與中國國家主席習近平有任何的對話，張忠謀說，完全沒有接觸。

今年的APEC峰會，整體而言，張忠謀認為已成功表達了蔡英文總統請他傳達的訊息。張忠謀說，他這次也與超過一半以上的領袖，至少十多個國家談話、互動，而他與這些國家談論的內容也都集中在和平、經濟發展以及供應鏈韌性這幾個題目上。

至於這次APEC主辦地點在舊金山。參加過七次APEC會議，張忠謀說，他的確很喜歡舊金山這個地方，他以前常常來舊金山，但也其實很多年沒回來舊金山了，這次能回來舊金山的確很開心，也因為主辦方是美國，他也比以前參加過的APEC見到更多的美國高階官員，他認為很好。

張忠謀說，他也與美國副總統賀錦麗會面了20至30分鐘，這也不是他們第一次會面，2022年在泰國曼谷的APEC上，他們也已經見過面，他認為賀錦麗是非常犀利能幹的副總統。

張忠謀說，蔡英文請他傳遞的四個訊息，他都已經做到了。2023年APEC峰會，應是圓滿達成任務。

APEC 舊金山 供應鏈

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