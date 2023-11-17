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APEC領袖配偶活動 張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館

記者江碩涵／舊金山即時報導
台灣領袖代表夫人張淑芬與美國、印度、越南等APEC經濟體成員領袖代表配偶，以及美國副總統賀錦麗夫婿合影。（APEC台灣代表團提供）
台灣領袖代表夫人張淑芬與美國、印度、越南等APEC經濟體成員領袖代表配偶，以及美國副總統賀錦麗夫婿合影。（APEC台灣代表團提供）

2023年APEC峰會進入到第五天，16日上午受外界矚目的APEC經濟體成員領袖代表配偶活動也在舊金山的亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）展開。台灣領袖代表張忠謀夫人張淑芬，身穿一襲水藍色長擺上衣，展現了典雅的東方風情，各國領袖夫人也各自穿上具有自己國家的傳統服飾，活動中參與的配偶們彼此有對話，互動熱絡，參觀博物館之餘也合影留念。

張淑芬16日上午抵達亞洲藝術博物館，先進行APEC領袖夫人早餐會，並與美國第一夫人及副總統賀錦麗夫婿寒暄合影，除了美國的夫人、先生們，印度、越南、印尼等APEC經濟體成員領袖夫人們也沒缺席，不過這次卻不見中國第一夫人彭麗媛的身影。

台灣領袖代表夫人張淑芬抵達亞洲藝術博物館，並與美國第一夫人及副總統賀錦麗夫婿寒暄...
台灣領袖代表夫人張淑芬抵達亞洲藝術博物館，並與美國第一夫人及副總統賀錦麗夫婿寒暄合影。（APEC台灣代表團提供）
台灣領袖代表夫人張淑芬抵達亞洲藝術博物館，並與美國第一夫人及副總統賀錦麗夫婿寒暄...
台灣領袖代表夫人張淑芬抵達亞洲藝術博物館，並與美國第一夫人及副總統賀錦麗夫婿寒暄合影。（APEC台灣代表團提供）

亞洲藝術博物館是舊金山當地知名的景點，原本是位於金門公園的笛洋美術館分支館，直到2003年才搬到舊金山市府對面的舊金山公共圖書館舊址重建。亞洲藝術博物館展品來自中國、日本、朝鮮、印尼等亞洲國家和地區的各類藝術珍品1萬5千多件，收藏在這裡的中國瓷器有2千多件、玉器1200多件、青銅器800多件，是美國收藏最多亞洲展品的博物館。

張淑芬16日上午代表台灣領袖夫人，出席配偶活動，也參與了領袖代表配偶餐會，與各國夫人、先生們相談甚歡，互動熱絡融洽，氣氛溫馨。

台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（AP...
台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（APEC台灣代表團提供）
台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（AP...
台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（APEC台灣代表團提供）
台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（AP...
台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（APEC台灣代表團提供）
台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（AP...
台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（APEC台灣代表團提供）

博物館 舊金山 APEC

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