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劉宇環：APEC推動下 清潔能源技術在未來兩年會迎來重大突破

記者李怡╱舊金山即時報導
聚界研發的「桌上型核融合系統」。（受訪者供圖）
聚界研發的「桌上型核融合系統」。（受訪者供圖）

繼拜習會之後，16日上午，拜登總統在亞太經合組織(APEC) 執行長峰會上，向來到舊金山與會的CEO們發表講話稱，美國致力於高標準的貿易和夥伴關係，使太平洋沿岸的 經濟體受益。

當天舉辦的CEO高峰會，也是今年APEC2023的重頭戲。高峰會探討內容涉及人工智慧發展、醫藥生物科技，以及新能源發展等關乎到世界經濟體包容且持續發展的議題。

舊金山當地企業也是全球第一家發展未來節能技術的中經合集團董事長、聚界潔能公司（Alpha Ring International (ARI) ）執行長劉宇環（Peter Liu）表示：「我們研發出的核融合技術，致力於提供零輻射 、零污染的新潔淨能源。 2023APEC的重要議題是能源，未來聚界將以世界第一個技術授權為推動，促進核融合技術清潔能源的發展，造福環太平洋經濟體和世代的綠色發展。」

他表示，為使多國經濟體受益，達到多邊合作，已接受2023聯合國氣候大會(COP28)主席賈法（Sultan Jafar）邀請，將於12月1日至2日出席「首屆COP28商業與慈善氣候論壇」。 他說，在APEC會議的推動和達成多邊合作的勢頭下，2024年至2025年清潔能源技術將會迎來重大突破。

劉宇環作為潔能公司執行長，推動聚界近年來積極發展「桌上型核融合系統」，旨在推動跨部門實現淨零和對自然环境保护的積極目標。目前正在台灣打造商業化供應鏈，其發展進度引發全球關注。

聚界潔能公司團隊代表。（受訪者供圖）
聚界潔能公司團隊代表。（受訪者供圖）
加州州長紐森（左）與聚界潔能公司劉宇環執行長會面。（受訪者供圖）
加州州長紐森（左）與聚界潔能公司劉宇環執行長會面。（受訪者供圖）

APEC 舊金山 CEO

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