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歡迎台灣APEC代表團抵舊金山 南灣台僑集資搶廣告版面

記者江碩涵╱聖荷西即時報導
「歡迎中華民國台灣代表團蒞臨舊金山」廣告發起人暨僑務委員李漢文分享世界日報的廣告。（李漢文提供）
「歡迎中華民國台灣代表團蒞臨舊金山」廣告發起人暨僑務委員李漢文分享世界日報的廣告。（李漢文提供）

2023年APEC峰會在舊金山舉行，不僅舊金山市區內大打「廣宣戰」，華文媒體也有一波搶攻廣告版面戰。「舊金山世界日報」14日B1版出現了整版的南灣台僑集資的「歡迎中華民國台灣代表團蒞臨舊金山」廣告，就是要力抗A疊兩版「熱烈歡迎中國主席習近平」的廣告文宣，而這舉動全來自台僑自發性的活動。

「歡迎中華民國台灣代表團蒞臨舊金山」廣告發起人暨僑務委員李漢文說，這次登了彩色全頁廣告在「世界日報」上，且搶下B1最具灣區代表性，也是全灣區僑胞最重視的版面，代表台灣代表團到美，僑胞界非常歡欣鼓舞。

她說，登廣告目的是為了感謝代表團代表中華民國台灣出席，代表團們卯足全力，代表台灣政府爭取各種經貿上的結盟與聯盟，並努力打通障礙，給台灣更多國際的發展空間與機會，這些都是非常正面的事情。她希望最後APEC活動圓滿成功，因此在第一天就在報紙頁面上盡情表達。

李漢文表示，她非常感謝台積電創辦人張忠謀奠定了台積電良好的基礎，讓台灣半導體打入全球、國際揚名。張忠謀高齡92歲還替台灣出聲，在APEC會場上努力爭取機會，台僑非常感動，也深深表達了敬意。

「歡迎中華民國台灣代表團蒞臨舊金山」全文由李漢文發起、策畫與執行，署名者有6位僑務委員、共24位僑界代表、10個社團組織而成。李漢文說，很高興這麼多僑團代表、僑領不分彼此、也不分政治色彩光譜，全心協力願意參加廣告活動，大家在不到一周的時間內就連署發起執行成功，讓台灣也能爭得一席之地，代表團的聲音不至於被埋沒。

舊金山 中華民國 APEC

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