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中國熊貓有望回歸加州動物園？習近平親口應了

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中國熊貓有望回歸加州動物園？習近平親口應了

記者劉先進／舊金山即時報導
大熊貓憨態可掬，一直是中國對外的親善大使。圖為原本在華盛頓動物園的美香，正享受著香甜的午睡。（路透）
大熊貓憨態可掬，一直是中國對外的親善大使。圖為原本在華盛頓動物園的美香，正享受著香甜的午睡。（路透）

中國旅美大熊貓「美香」、「添添」和「小奇蹟」8日在華盛頓被送上聯邦熊貓特快飛機，飛回中國。就在外界盛傳美中「熊貓外交」時代將結束之際，中國國家主席習近平和總統拜登15日在舊金山會晤4小時，當晚出席美國友好團體聯合歡迎宴會時說，得知孩子們對熊貓依依不捨，專門到動物園送行，聖地牙哥動物園和加州人民熱切期盼大熊貓能重返加州，「大熊貓是中美人民的友誼使者。我們願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望」。

美中關係此前逐漸緊張，自一年前在印尼巴厘島舉行的20國集團峰會以來，兩國領導人一直沒有會晤。今年早些時候，美國擊落了一個中國間諜氣球，兩國在貿易、台灣地位和間諜指控等問題上摩擦不斷。過去幾年美中雙邊關係開始惡化，中國公眾開始要求歸還大熊貓。關於美國動物園虐待中國「國寶」大熊貓的未經證實的指控，充斥著中國的社媒。

自1972年美中雙邊關係正常化、北京向華盛頓國家動物園贈送一對大熊貓以來，熊貓一直是美中友誼的象徵。後來，中國政府又將熊貓借給美國其他動物園，收益用於熊貓保護項目。

8日，華盛頓三隻大熊貓回歸之後，美國只剩下亞特蘭大動物園的四隻大熊貓。

習近平表示，不久前，華盛頓國家動物園的3隻大熊貓回到中國。聽說很多美國民眾特別是孩子們依依不捨，專門到動物園去送行，「我還瞭解到，聖地牙哥動物園和加州人民熱切期盼大熊貓能重返加州。大熊貓是中美人民的友誼使者。我們願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情」。

動物園 加州 間諜

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