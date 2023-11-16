張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 舊金山是第二喜歡的城市

張忠謀夫人張淑芬準備送給領袖配偶的禮物，是台灣原住民做的編織小袋子。（官方提供）

張忠謀夫人張淑芬15日在舊金山 接受媒體專訪。她表示，舊金山一直以來都是她心中第二喜歡的城市，已經趁空檔在聯合廣場周圍逛逛，覺得雖然比以前冷清，沒想像中亂。還開玩笑說，不知道有沒有推薦的義大利 餐廳，她好想吃義大利菜。

張淑芬15日參加「華人特殊兒童繪畫展暨音樂表演慈善活動」，並分享她畫畫的心得想法。她說，這些孩子們都好有才氣，也可以感受到父母對孩子的愛，也希望這些父母親加油，讓孩子有更多自由發揮的空間，已後可以走出更長更遠的路。

活動後，張淑芬分享這趟到舊金山的心得。她說，自己身上一襲藍綠色的套裝，是台灣品牌夏姿，而腳上的鞋子是阿瘦皮鞋，只要是出外的場合，她都會盡量選台灣自己的品牌。而她這趟要送給其他領袖配偶的禮物，則是台灣原住民做的編織小袋子，可以放名片或面紙。

本報記者問張淑芬對舊金山的印象。張淑芬說，這是很好的問題，因為舊金山一直是她第二喜歡的城市，她第一喜歡的城市是紐約，而七、八年前最後一次來舊金山，當時住在聯合廣場附近的四季酒店，走路就可以到聯合廣場，她也最喜歡這個區域。

她說，來之前大家都叫她不要出去，她一直在想，會不會聯合廣場比以前亂一點，15日早上忍不住還是出去逛逛，感覺行人比以前少，人潮少很多。以前這種天氣坐在外面吃飯逛街的人很多，但現在人真的很少，幸好沒有想像中來得亂，她從上午11時多逛到下午1時多。

至於有沒有要到舊金山以外的地方，例如矽谷南灣。張淑芬笑笑說，她本來有考慮跟著其他夫人行程到車程45分鐘左右的蘋果園區（Apple Park，位於矽谷南灣），但想想有點遠，就還是不去了。她開玩笑說，現在最想吃的餐廳是義大利餐廳，她之前就一直在想，好想吃好吃的義大利菜。

這趟行程張淑芬也與駐美代表蕭美琴有很多互動。張淑芬說，對蕭美琴印象很好，她是一個很可愛、可親的人，人很好、很有智慧。有媒體問到選舉議題，張淑芬說，她不多做評論。

至於她自己的表弟郭台銘 的參選動向，她說，郭台銘在做什麼或有什麼打算，她都不知道，畢竟沒有聯絡。不過很確定郭台銘是個很愛國的人。郭台銘本來想在APEC會前見APEC台灣領袖代表張忠謀夫婦，但因為太忙一直沒見到面。張淑芬說，她與張忠謀都不碰政治，所以不評論。